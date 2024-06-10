Долар по 41: яким буде курс валют на початку літа

На початку червня офіційний курс НБУ впав на 38 копійок – з 40,53 до 40,15 грн/$, а готівковий долар вже перетнув позначку у 41 грн/$. Експерти впевнені, що гривня продовжить девальвувати, але глобальних змін очікувати не варто.

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Як змінювався курс долара протягом тижня з 3 по 7 червня

Минулого тижня гривня на міжбанківських торгах дещо зміцнилась. Якщо у п'ятницю 31 травня курс долара був 40,50 грн , то станом на п'ятницю 7 червня офіційний курс знизився на 14 копійок і становив 40,15 грн.

Якщо раніше позначку у 40 грн/$ впевнено перетнув лише готівковий долар, то наприкінці травня такі зміни спостерігалися і в офіційному курсі валют.

Що стосується готівкового долара, він вже досяг позначки у 41 грн/$, але наприкінці минулого тижня курс впав. За даними finance.ua, курс готівкового долара був таким:

3 червня гривня торгувалась в межах 40,43-41,06 грн/$.

7 червня нацвалюта зросла до рівня 40,11-40,72 грн/$.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, говорить, що гривня минулого тижня зміцнила свій курс, проте подальшої девальвації уникнути не вдасться.

"На тижні з 3 по 7 червня попит на валюту значно знизився, проте він все одно залишається вищим, ніж зазвичай. Також спостерігається зростання курсу гривні. 5 червня курс гривні на міжбанку зміцнився до 40,12 грн за долар", – зазначив Хмелевський.

Як змінився попит на валюту

Нагадаємо, що весною 2024 року валютні інтервенції НБУ поступово зростали. У березні регулятор продав $1,8 млрд, у квітні – $2,3 млрд, а у травні – $3,08 млрд .

Олександр Хмелевський зазначив, що Нацбанк був змушений збільшити обсяг продажу валюти на Міжбанку до 1 млрд доларів. Такі обсяги продажу валюти Нацбанком, спостерігалися хіба що на початку війни.

"У 2024 році середньотижневі обсяги продажу валюти НБУ становили близько 500 млн доларів. До зростання попиту на валюту призвела валютна лібералізація, яку Нацбанк провів на початку травня", – каже експерт.

Яким буде курс долара з 10 по 16 червня

Олександр Хмелевський впевнений, що на цьому тижні будемо спостерігати зниження курсу гривні. Не виключено, що рекорд 5 червня буде оновлено.

Наступною ціллю є курс 41 грн за долар, який швидше за все буде досягнуто в червні Олександр Хмелевський Кандидат економічних наук, незалежний експерт

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства банку "Глобус", говорить, що долар буде триматися у проміжку 40-41 грн. Проте й тиск інфляції на ринок через зростання тарифів на електроенергію теж буде відчутним.

"Скоріше за все у червні девальваційні процеси підуть на спад. Нагадаю, що з 1 січня по 1 червня гривня "втратила" 6,7% свої вартості (на початку року офіційний курс долара був на рівні 38 грн). А активна девальвація припала саме на квітень-травень, коли гривня просіла майже на 5% (1,3% у квітні та 2,6% у травні)", – зазначив Лєсовий.

Він додає, що такі сподівання базуються на офіційному інфляційному прогнозі – за підсумками року інфляція не повинна перевищити 8,6%. До того ж у держбюджеті прописане очікування курсу долара на рівні 40,7 грн (середньозважений).

Банкір вважає, що курс долара на цьому тижні буде коливатися від 40-41 грн на міжбанку та 40-41,2% грн на готівковому ринку.

Щоденні курсові зміни залишаться в межах 0,2-03, грн. А залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку становитиме 0,3-0,5 грн. Середні тижневі курсові відхилення — до 2% від початкового курсу тижня.

Що буде впливати на курс валют у червні

В травні валютні резерви НБУ скоротилися на 3,4 млрд доларів – до 39,034 млрд. Експерти говорять, що основною причиною скорочення валютних резервів були валютні інтервенції Нацбанку. Також здійснювалися повернення валютних кредитів та погашення валютних облігацій.

"В травні Україна не отримала значних кредитів від ЄС чи інших країн, як це було в попередні місяці. Тому валютні резерви досить сильно скоротилися. Проте вони знаходяться на достатньо високому рівні, щоб Нацбанк міг підтримувати курс гривні. Разом з тим скорочення валютних резервів є негативним сигналом і якщо в наступні місяці іноземні кредити не будуть надходити як це було в березні-квітні, то валютні резерви будуть продовжувати скорочуватися", – пояснив Хмелевський.

Тарас Лєсовий додає, що через здорожчання електроенергії та перебої з енергопостачанням бізнесу доведеться переглянути собівартість, що позначиться на споживчих цінах.

Тому можна припустити, що тиск на регулятора буде значним, але зокрема через валютні інтервенції йому вдасться "притишити" можливий збільшений попит на валюту Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Банкір впевнений, що поки діє режим "керованої гнучкості", а відтак глобальних змін у "системі" ринку не станеться. Головним чином це стосується амплітуди щоденних валютних коливань, різниці між курсами на міжбанку та готівковому ринку, різниці між курсами купівлі / продажу, допустимих меж курсових відхилень тощо. Тому, як і раніше, щоденні хвилеві зміни курсів не будуть загрозливими й навпаки - зміни будуть до міри прогнозованими згідно з активним спадним і висхідним курсовим трендом.