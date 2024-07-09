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"Доступные кредиты 5-7-9%": предприниматели получили 526 кредитов за неделю
За прошедшую неделю украинские предприниматели получили 526 льготных кредитов на общую сумму 1,6 миллиарда гривен в рамках Государственной программы Доступные кредиты 5-7-9%.
Как сообщает пресс-служба Минфина, из этой суммы около 1,1 миллиарда гривен было выдано банками государственного сектора экономики в размере 463 кредитов.
С начала 2024 года предприниматели получили уже 12 875 кредитов на общую сумму 48,4 миллиарда гривен, из которых 9 739 кредитов на 25,2 миллиарда гривен было предоставлено банками государственного сектора.
За время действия военного положения в Украине было выдано 57017 кредитов на общую сумму 225,7 миллиарда гривен, из которых 42 773 кредита на 115,6 миллиарда гривен было выдано банками государственного сектора.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Денежные средства были направлены на различные цели, включая инвестиционные цели, финансирование оборотного капитала, поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, переработку сельскохозяйственной продукции, антивоенные цели и кредитование в зонах высокого военного риска.
Программу реализует Фонд развития предпринимательства, который сотрудничает с 46 банками и обеспечивает все необходимые компенсационные выплаты в пользу бизнеса по заключенным кредитным договорам.
Напомним, 27 декабря 2023 года Правительство внесло изменения в порядки, регулирующие предоставление финансовой государственной поддержки в рамках Программы 5-7-9%. Следовательно, были отменены ограничения для некоторых категорий предприятий, пострадавших от боевых действий. Также, согласно договоренностям с Международным валютным фондом, Программа 5-7-9% стала фокусироваться исключительно на микро, малых и средних предприятиях.
18 июня 2024 года Кабинет Министров Украины расширил возможности государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Теперь за ее счет предприниматели смогут приобрести и установить электрогенерационные установки, которые работают на газе.
Источник фото: ua.depositphotos.com