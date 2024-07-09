"Доступні кредити 5-7-9%": підприємці отримали 526 кредитів за тиждень

Протягом минулого тижня українські підприємці отримали 526 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 мільярда гривень у рамках Державної програми Доступні кредити 5-7-9%.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Як повідомляє пресслужба Мінфіну, з цієї суми близько 1,1 мільярда гривень було видано банками державного сектору економіки у вигляді 463 кредитів.

З початку 2024 року підприємці отримали вже 12 875 кредитів на загальну суму 48,4 мільярда гривень, з яких 9 739 кредитів на 25,2 мільярда гривень було надано банками державного сектору.

За час дії воєнного стану в Україні було видано 57 017 кредитів на загальну суму 225,7 мільярда гривень, з яких 42 773 кредити на 115,6 мільярда гривень було видано банками державного сектору.

Фото: пресслужба Мінфіну

Кошти були спрямовані на різні цілі, включаючи інвестиційні цілі, фінансування оборотного капіталу, підтримку сільськогосподарських товаровиробників, переробку сільськогосподарської продукції, антивоєнні цілі та кредитування в зонах високого воєнного ризику.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва, який співпрацює з 46 банками та забезпечує всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами.

Фото: пресслужба Мінфіну

Нагадаємо, 27 грудня 2023 року Уряд, вніс зміни до порядків, що регулюють надання фінансової державної підтримки в межах Програми 5-7-9%. Відтак, було скасовано обмеження для деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також, у відповідності до домовленостей з Міжнародним валютним фондом, Програма 5-7-9% стала фокусуватись виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.

18 червня 2024 року Кабінет Міністрів України розширив можливості державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Тепер її коштом підприємці зможуть придбати та встановити електрогенераційні установки, які працюють на газу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com