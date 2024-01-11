Эффект от запуска Bitcoin-ETF будет заметен в криптоиндустрии во второй половине 2024 года – эксперт

Существенный приток средств от американских инвесторов в криптоотрасль должен произойти летом и осенью 2024 года. Тогда этот тренд поддержит рост биткоина после апрельского халвинга, так что уже к сентябрю курс цифрового "золота" может превысить свой исторический рекорд в $68 992. Далее должны пойти в рост альтокоины. Такие оценки в комментарии Delo.ua озвучил аналитик ЦБТ Максим Орыщак.

"Сейчас не стоит ожидать большого роста bitcoin, поскольку его цена уже превысила $40 тыс. в ожидании старта Bitcoin-ETF в США. Так что теперь монета BTC может лишь ненадолго превысить показатель в $50 тыс. Но все равно нужно время, чтобы деньги американских инвесторов пришли в отрасль и поддержали стоимость токена в долгосрочном периоде", – говорит Орыщак.

По его мнению, появление нового инструмента для инвестиций в криптовалюту в виде спотовых Bitcoin-ETF не будет рисковым для инвесторов, поскольку финансовый рынок США развит и имеет максимальную инфраструктурную безопасность.

"Инвесторы и эмитенты акций спотовых Bitcoin-ETF действительно не будут сталкиваться с криптовалютой. Все расчеты будут фиатными, а не криптовалютными", - объясняет Орыщак.

При этом существуют другие риски, относящиеся к финансовой устойчивости фондов. Эти вызовы неразрывно связаны с устойчивостью всей системы США.

"Если инвестор видит риски дефолта США, тогда ему лучше по старинке покупать криптовалюту на криптобирже", - говорит эксперт.

Как в США запустили спотовые Bitcoin-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вечером 10 декабря впервые за 10 лет одобрила биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткоин, то есть вынесла положительное решение на запуск биткоин-ETF от BlackRock и других компаний.

Этот шаг является знаковым событием для сектора цифровых активов, стоимость которых составляет примерно 1,7 триллиона долларов США и расширит доступ к крупнейшей криптовалюте на Уолл-стрит и за ее пределами.

"Сегодня (11 января-ред) инвесторы уже могут покупать и продавать биткоины или иным образом получать доступ к биткоинам в ряде брокерских контор, через взаимные фонды, на национальных биржах ценных бумаг, через одноранговые платежные приложения, на несовместимых криптовалютных платформах и, через Grayscale Bitcoin Trust. Сегодняшнее действие будет включать определенные средства защиты для инвесторов", - сказал глава SEC Гарри Генслер.

В целом SEС утвердила фонды тяжеловесов отрасли BlackRock, Invesco и Fidelity и меньшим конкурентам, включая Valkyrie, для начала торгов в четверг, поскольку ее полномочия включают в себя защиту инвесторов.