Ефект від запуску Bitcoin-ETF буде помітний в криптоіндустрії у другій половині 2024 року – експерт

Суттєвий приплив коштів від американських інвесторів в криптогалузь має відбутися влітку та восени 2024 року. Тоді цей тренд підтримає зростання біткоїну після квітневого халвінгу, тож вже до вересня курс цифрового "золота" може перевіщити свій історичний рекорд у $68 992. Далі мають піти у зростання альткоїни. Такі оцінки в коментарі Delo.ua озвучив аналітик ЦБТ Максим Орищак.

"Зараз не варто очікувати великого зростання bitcoin, оскільки його цена вже перевіщила $40 тис. в очікуванні старту Bitcoin-ETF у США. Тож тепер монета BTC може лише ненадовго перевищити показник у $50 тис. Але все одно потрібен час, щоб гроші американських інвесторів прийшли у галузь та підтримали вартість токену в довгостроковому періоді", - каже Орищак.

На його думку, поява нового інструменту для інвестицій в криптовалюту у вигляді спотових Bitcoin-ETF не буде ризиковою для інвесторів, оскільки фінансовий ринок США розвинений та має максимальну інфраструктурну безпеку.

"Інвестори та емітенти акцій спотових Bitcoin-ETF насправді не стикатимуться з криптовалютою. Усі розрахунки будуть фіатними, а не криптовалютними", - пояснює Орищак.

При цьому існують інші ризики, що стосуються фінансової стійкості фондів. Ці виклики нерозривно пов'язані зі стійкістю усієї фінансової системи США.

"Якщо інвестор бачить ризики дефолту США, тоді йому краще по-старому купувати криптовалюту на криптобіржі", - говорить експерт.

Як в США запустили спотові Bitcoin-ETF

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) ввечері 10 грудня вперше за 10 років схвалила біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткоїн, тобто, винесла позитивне рішення на запуск біткоїн-ETF від BlackRock та інших компаній.

Цей крок є знаковою подією для сектора цифрових активів, вартість яких складає приблизно 1,7 трильйона доларів США і який розширить доступ до найбільшої криптовалюти на Уолл-стріт і за її межами.

"Сьогодні (11 січня-ред) інвестори вже можуть купувати та продавати біткоїни або іншим чином отримувати доступ до біткоїнів у ряді брокерських контор, через взаємні фонди, на національних біржах цінних паперів, через однорангові платіжні додатки, на несумісних криптовалютних платформах і, звичайно, через Grayscale Bitcoin Trust. Сьогоднішня дія включатиме певні засоби захисту для інвесторів", - сказав голова SEC Гарі Генслер.

Загалом SEС затвердила фонди важковаговиків галузі BlackRock, Invesco і Fidelity та меншим конкурентам, включаючи Valkyrie, для початку торгів у четвер, оскільки її повноваження включають захист інвесторів.