Финансовый рынок нового поколения: KIT Group определяет стандарты небанковских услуг

Мы живем в период стремительных трансформаций финансового рынка. Недавно банки являлись монопольными провайдерами финансовых сервисов, однако сегодня небанки не просто догоняют их, а формируют новые стандарты. Опыт KIT Group доказывает: клиенты все чаще выбирают небанковские сервисы за технологичность, доступность и гибкость.

Наши решения – возможности наших клиентов

KIT Group трансформирует финансовые услуги в удобный и простой инструмент. Мы первыми в Украине предложили клиентам возможность фиксации курса валют на 60 минут через наш сайт – решение, которое не найти в банках. А для клиентов, работающих с большими суммами, — договорный курс. Невиданные в банках опции! Это проявление гибкости и клиентоцентричности, поэтому выгоды очевидны, чтобы воспользоваться сервисом.

Создавая свое фирменное приложение KYTApp, мы держали фокус на клиентоцентричности. Это будет экосистема услуг: валютообмен, транзакции, инвестиционные решения и финансовое консультирование с доступом в "один тап". Такой подход позволяет интегрировать финтех-инновации в удобные и доступные сервисы.

Технологии как двигатель изменений

Мы уверены, что финтех-инновации — ключ к переменам. Использование блокчейн-технологий – это прозрачность и безопасность операций, искусственный интеллект – персонализация для каждого клиента, а автоматизация процессов минимизирует риски и ускоряет работу. Именно поэтому небанковские финансовые учреждения становятся драйверами перемен. Менее громоздкая регулировка — залог создания динамической среды, где рождаются идеи, продукты и решения.

Интеграция наших услуг с криптоактивами будет следующим шагом. Регуляторная база для операций с криптовалютами только формируется, однако именно небанковские учреждения, такие как KIT Group, способны оперативно адаптироваться к новым реалиям. Это откроет новые возможности для развития бизнеса и новых клиентских сервисов от транзакций до смартконтрактов и инвестиционных решений. Возможно, появятся решения и продукты, которые мы пока даже не можем себе представить.

Финтех-инновации быстрее всего приживаются в гибком небанковском финсекторе, который оперативнее реагирует на рыночные и регуляторные изменения, откликается на запросы клиентов. Людей увлекает простота решений и быстрота сервисов, поэтому их привлекают небанки, поскольку это максимально удобно: минимум бумаг, прозрачные условия, быстрый доступ и простые операции через мобильные приложения. К примеру, КИТ Group уже создает собственное приложение, которое интегрирует валютообменные сервисы и экосистему по транзакциям, инвестициям и консультированию.

Рынки будущего уже сегодня

Сеть KИT Group из более чем 90 отделений в 29 крупных городах Украины постоянно расширяется. Компания открывает новые представительства по всей стране, но имеет более широкие амбиции – экспансия уже охватывает Польшу, Нидерланды, Венгрию, Чехию, Болгарию, ОАЭ. Это позволяет обеспечивать скорость и качество услуг и транзакций не только в Украине, но и за ее пределами.

Глобальный спрос на международные платформы с минимальными комиссиями растет, и KIT Group готова соответствовать этому запросу.

KIT Group не просто придерживается трендов, мы в них развиваемся и поддерживаем их. Внедряя новые услуги, стремимся сделать финансовые сервисы доступными для каждого. Мы верим, что наш подход не только повышает удобство клиентов, но и способствует развитию финансовой системы Украины.

Мы инвестируем в будущее. KIT Group — это надежный партнер по финансовым делам, который более 16 лет рядом со своими клиентами и готов к новым вызовам.