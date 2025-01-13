Фінансовий ринок нового покоління: KИT Group визначає стандарти небанківських послуг

Ми живемо у час стрімких трансформацій фінансового ринку. Нещодавно банки були монопольними провайдерами фінансових сервісів, однак сьогодні небанки не просто наздоганяють їх, а формують нові стандарти. Досвід KИT Group доводить: клієнти дедалі частіше вибирають небанківські сервіси за технологічність, доступність і гнучкість.

Наші рішення — можливості наших клієнтів

KИT Group трансформує фінансові послуги у зручний і простий інструмент. Ми першими в Україні запропонували клієнтам можливість фіксації курсу валют на 60 хвилин через наш сайт — рішення, яке не знайти у банках. А для клієнтів, які працюють із великими сумами — договірний курс. Небачені у банках опції! Це прояв гнучкості та клієнтоцентричності, тож вигоди очевидні, щоб скористатись сервісом.

Створюючи свій фірмовий застосунок KYTApp, ми тримал фокус на клієнтоцентричність. Це буде екосистема послуг: валютообмін, транзакції, інвестиційні рішення та фінансове консультування з доступом в "один тап". Такий підхід дозволяє нам інтегрувати фінтех-інновації у зручні та доступні сервіси.

Технології як рушій змін

Ми впевнені, що фінтех-інновації — ключ до змін. Використання блокчейн-технологій — це прозорість і безпека операцій, штучний інтелект — персоналізація для кожного клієнта, а автоматизація процесів мінімізує ризики та пришвидшує роботу. Саме тому небанківські фінансові установи стають драйверами змін. Менш громіздке регулювання — запорука створення динамічного середовища, де народжуються ідеї, продукти та рішення.

Інтеграція наших послуг із криптоактивами буде наступним кроком. Регуляторна база для операцій із криптовалютами лише формується, проте саме небанківські установи, як-от KИT Group, здатні оперативно адаптуватися до нових реалій. Це відкриє нові можливості для розвитку бізнесу і нових клієнтських сервісів — від транзакцій до смартконтрактів та інвестиційних рішень. Можливо, з’являться рішення та продукти, яких ми поки що навіть не можемо собі уявити.

Фінтех-інновації найшвидше приживаються у гнучкому небанківському фінсекторі, який оперативніше реагує на ринкові та регуляторні зміни, відгукується на запити клієнтів. Людей захоплює простота рішень і швидкість сервісів, тому їх приваблюють небанки, оскільки це максимально зручно: мінімум паперів, прозорі умови, швидкий доступ і прості операції через мобільні застосунки. Наприклад, КИТ Group уже створює власний застосунок, який інтегрує валютообмінні сервіси й екосистему із транзакцій, інвестицій і консультування.

Ринки майбутнього вже сьогодні

Мережа KИT Group із понад 90 відділень у 29 великих містах України постійно розширюється. Компанія відкриває нові представництва по всій країні, але має ширші амбіції — експансія вже охоплює Польщу, Нідерланди, Угорщину, Чехію, Болгарію, ОАЕ. Це дозволяє забезпечувати швидкість та якість послуг і транзакцій не лише в Україні, але й за її межами.

Глобальний попит на міжнародні платформи з мінімальними комісіями зростає, і KИT Group готова відповідати цьому запиту. Ми створюємо сервіси, що поєднують найкращі технологічні рішення, прозорі умови та зручність використання. Це основа нашої філософії розвитку та масштабування.

KИT Group не просто дотримується трендів, ми в них розвиваємось і підтримуємо їх. Впроваджуючи нові послуги, прагнемо зробити фінансові сервіси доступними для кожного. Ми віримо, що наш підхід не лише підвищує зручність для клієнтів, але й сприяє розвитку фінансової системи України.

Ми інвестуємо у майбутнє. KИT Group — це надійний партнер у фінансових справах, який понад 16 років поруч зі своїми клієнтами і готовий до нових викликів.