Майбутнє фінансових сервісів: Георгій Шейко про впровадження інновацій у бізнесі KИT Group

Цифровізація фінансових послуг, зростання ролі онлайн-платформ і необхідність адаптації до нових реалій — такі тренди визначають розвиток українського ринку та його операторів, зокрема у сфері обміну валют. Водночас конкуренція між банками та небанківськими установами підштовхує гравців до постійного вдосконалення послуг і впровадження інновацій. Про те, як KИT Group, найбільший оператор небанківських фінансових послуг у сегменті валютообмінних операцій, відповідає на виклики ринку та визначає його розвиток, розказав Георгій Шейко, директор зі стратегічного розвитку компанії.

Георгію, як ви оцінюєте поточний стан валютного ринку України? Які тенденції визначають його розвиток?

— Валютний ринок України переживає фазу активних трансформацій — регуляторних і технологічних. Одним із ключових трендів є стрімка цифровізація. Онлайн-платформи та мобільні сервіси не просто швидко набирають популярності, а буквально витискають звичні технології, адже клієнти цінують зручність, прозорість і доступність фінансових і транзакційних інструментів. Це стосується як фізичних осіб, так і бізнесу — клієнти будь-якого профілю шукають прості рішення для проведення фінансових операцій.

Інший важливий аспект — зростання конкуренції між банками та небанківськими установами. У деяких сегментах послуг межі між ними з точки зору сервісу для клієнта і технологій майже стерлись, хоча залишилась різниця регуляторна. У цьому контексті небанківські гравці, такі як KИT Group, стають все більш важливим елементом фінансового ринку завдяки своїй гнучкості, швидкості обслуговування, персоналізованому підходу до потреб клієнта. За нашими оцінками, близько 30% роздрібного валютного ринку зараз припадає на небанківські установи – і ця частка має шалений потенціал зростання, зокрема завдяки інтеграції цифрових рішень.

Водночас ринок стикається з певними викликами. Наприклад, економічна нестабільність як наслідок воєнних, безпекових та інфраструктурних викликів змушує компанії швидше адаптуватися до змін. Ми в KИT Group змогли це зробити завдяки інвестиціям у технології, розширенню мережі та вдосконаленню внутрішніх процесів.

Онлайн-сервіси з обміну валют стають дедалі популярнішими. Чи бачите ви перспективи їхнього розвитку в Україні?

— Безумовно. Онлайн-платформи не просто набули нової актуальності з огляду на зазначені виклики, їхній стрімкий розвиток відкриває принципово нові можливості для клієнтів, дозволяючи здійснювати операції швидко, безпечно та без зайвих бар’єрів. У KИT Group ми активно розвиваємо цей напрям. Одним із наших найбільших проєктів є мобільний застосунок, запуск якого запланований незабаром. Це буде не просто інструмент для обміну валют, а комплексний сервіс, котрий включатиме функції фіксації курсу, онлайн-консультації, інтеграцію з іншими фінансовими послугами. Наприклад, у перспективі ми плануємо розширити наші послуги за рахунок інвестиційних сервісів — можливості для інвестування й управління своїми заощадженнями. Ми прямуємо шляхом розвитку фінансового маркетплейсу, при цьому зберігаючи динаміку розвитку офлайнової присутності — понад 90 відділень компанії функціонує у 29 найбільших населених пунктах України, і ми працюємо над подальшим розширенням мережі.

Мобільні сервіси особливо затребувані серед молодих клієнтів, які звикли до цифрових рішень. Вже виросло покоління, котре не уявляє собі походу до банку чи якогось офісу фінансової компанії: для нього взаємодія з фінансовими інститутами через застосунки стала ключовим каналом отримання послуг і консультацій. Ми бачимо, що ця тенденція лише посилюватиметься.

Чи здатні мобільні сервіси небанківських установ конкурувати з банківськими застосунками?

— Так, і це вже відбувається. Банківські застосунки мають свої переваги, але через громіздке банківське регулювання вони часто менш гнучкі. Натомість небанківські сервіси можуть сфокусуватися на вузьких потребах клієнтів, пропонуючи простіші, швидші та зручніші рішення.

Наш мобільний застосунок буде орієнтований саме на операції з обміну валют, транзакції, інвестиції. Вже зараз КИТ Group визначає себе мультисервісною продуктовою FinTech-компанією, одним із флагманських напрямків діяльності котрої є обмін валют. Ми присутні на цьому ринку вже понад 16 років, спостерігали й адаптувались до декількох принципово різних технологічних укладів, які змінювали ринок і змінювали його операторів. Ми впровадили унікальні функції, наприклад, можливість миттєвого бронювання курсу. Це те, що робить наші послуги більш гнучкими й адаптованими до потреб клієнтів і дозволяє конкурувати навіть із великими банками. Якщо говорити про розвиненість мережі — є небагато банків, які можуть порівнятися зі щільністю покриття КИТ Group у національному масштабі. При цьому ми чітко дотримуємося всіх суворих регуляторних вимог щодо програмного забезпечення, захисту та безпеки, конфіденційності операцій тощо.

Відділеня KИT Group. Фото: пресслужба компанії

KИT Group пройшла шлях від локального провайдера валютообмінних послуг до одного із національних лідерів у своєму бізнес-сегменті. Які фактори визначили таке масштабування компанії?

— Це результат симбіозу наших амбіцій і здатності адаптуватися до потреб клієнтів. У певний момент стало зрозуміло, що ми виросли з локального формату й можемо працювати на всеукраїнському рівні. Це стало імпульсом для серйозних змін — масштабування внутрішніх процесів і відповідності зростаючим вимогам ринку. КИТ Group стала принципово іншою компанією. До того ж, взаємодіючи з клієнтами ми отримали від них сигнал, що час переходити «у вищу лігу». Реагували на зростання запиту клієнтів щодо більш якісного обслуговування, кращих умов, нових сервісів. Постійний діалог із клієнтами допоміг нам побачити можливості для розвитку та масштабування бізнесу, перейти до статусу одного з найбільших національних операторів. Зараз ми оголосили про проведення масштабного ребрендингу своєї мережі. Як один із найбільших операторів ринку, ми матимемо унікальне обличчя. Нові відділення вже мають оновлену айдентику, яку поступово поширять на всю мережу. Але ребрендинг — це не лише зовнішні зміни, це ознака більш глибинної трансформації компанії в сервісну FinTech-екосистему. Наступний наш крок — запуск застосунку KYTApp, який відображає ці зміни й оновлене стратегічне бачення розвитку бізнесу та сервісів КИТ Group. Трансформація у сервісну фінтех-компанію відкриє новий розділ нашої історії.

Ринкове регулювання часто є викликом для компаній. Як це впливає на роботу небанківських установ?

— Регулювання — важливий аспект, який формує правила гри на ринку. Ми як один із найбільших гравців вітаємо трансформації, що сприяють зростанню ринку та бізнесу. Ці позитивні зміни, над якими активно працює Національний банк України, зроблять ринок прозорішим і конкурентнішим. Ми повністю підтримуємо ці ініціативи, адже вони сприяють розвитку галузі та зміцнюють довіру клієнтів до небанківських фінансових установ. Наприклад, КИТ Group входить до переліку найбільших платників податків у своєму бізнес-сегменті фінансового ринку, посідає чільні місця за активами та їхнім приростом. І ми спостерігаємо зростання інших компаній ринку. Це взаємовигідний процес для всіх сторін: для держави та її економіки, для клієнтів — вони мають гарантовано якісний розвинений сервіс легальних компаній, самі небанківські оператори валютного ринку зростають, нарощуючи масштаби операцій. Так ринок зростає в технологічному плані. Ми в компанії проводимо суттєве оновлення внутрішніх бізнес-процесів, інвестуємо у впровадження нового програмного забезпечення, що значно підвищило швидкість операцій і зручність обслуговування — це безпека та комфорт клієнта на всіх етапах обслуговування. Для реалізації нових проєктів розглядаємо партнерства з іншими FinTech-компаніями для розвитку екосистеми фінансових сервісів, зокрема у сфері криптовалют, операції з якими українські законодавці обіцяють невдовзі упорядкувати. Втім, є регуляторні елементи, які потребують актуалізації — деякі норми залишаються застарілими або занадто громіздкими. Саме це стає і викликом, і бар’єром одночасно. Наприклад, процедури перевірки клієнтів за стандартами AML і KYC — їх можна спростити за рахунок впровадження наявних технологій. Це полегшить роботу операторам фінансового ринку, дозволить запустити нові сервіси, принципово змінить на краще клієнтський досвід.

KИT Group була відзначена, як надійний і технологічний партнер обмінних операцій. Фото: пресслужба компанії

KИT Group активно розширює свою присутність в Україні. Як це впливає на ваші позиції на ринку?

— Ми інтенсивно інвестуємо в розширення мережі. За останній рік відкрили нові відділення в Житомирі, Одесі, Чернівцях, Івано-Франківську, Умані на Черкащині та Кам’янському на Дніпропетровщині. Наша стратегія полягає в тому, щоб бути ближчими до клієнтів, особливо в регіонах із високою економічною активністю, а також на Заході України, який внаслідок безпекових викликів став новим центром економічного тяжіння, його населення та бізнес тісно інтегровані в міжнародні зв’язки. Логічно, що зростає запит на валютообмінні операції та транзакції.

Важливим став запуск відділення в Польщі — це було першим кроком нашої міжнародної експансії. Ми прагнемо інтегрувати наші сервіси в європейський фінансовий ринок, що відкриє нові можливості як для нас, так і для клієнтів. Працюючи в законодавчому та регуляторному полі України та Європейського Союзу ми дотримуємось високих бізнес-стандартів, що дозволило розширити нашу присутність через мережу партнерських пунктів обміну валют у кількох європейських країнах, зокрема в Нідерландах, Болгарії, Угорщині, Польщі, Чехії, а також в ОАЕ. І ми не плануємо зупиняться у географічному розширенні та транскордонній експансії.

Які ваші прогнози щодо майбутнього валютного ринку в Україні? Якою є роль KИT Group у цьому процесі?

— Ми очікуємо, що в найближчі роки цифровізація стане основним драйвером розвитку всього фінансового ринку, а не лише його валютообмінного сегмента. Онлайн-платформи, мобільні застосунки та криптовалютні операції формуватимуть новий ландшафт фінансового ринку і стандарти роботи. Це будуть без перебільшення тектонічні зміни. KИT Group вже зараз готова до таких змін. Ми інвестуємо в технології, розширюємо спектр послуг і працюємо над створенням нових продуктів, які зроблять обмін валют швидшим, зручнішим і безпечнішим. Наше завдання — не просто утримати лідерські позиції, KИT Group буде одним із драйверів змін, які формуватимуть майбутній ринок.