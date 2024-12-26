GET Business Festival 2024: как функционирует финансовый сектор и экономика во время войны

В ходе панельной дискуссии "Финансовый сектор 2025: прогнозы, вызовы, возможности для бизнеса", посвященной состоянию бизнеса и финансовому сектору, эксперты обсудили главные вызовы во время войны. Участники поделились мнениями о рисках, возможностях и важнейших приоритетах для экономики страны.

Модератор дискуссионной панели, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, основатель и руководитель Open API Group Александр Карпов спросил участников, какой риск в современных условиях является наиболее критическим для финансовой системы.

По словам CEO Universal Bank Ирины Староминской, наибольшим риском остается война. Это основной риск, с которым столкнулись все украинцы. Однако, несмотря на все трудности банки показывают устойчивость.

"Мы не зря проводили стресс-тесты и наращивали капитал. Все сервисы работают без задержек, мы создали резервы топлива и многоуровневую систему хранения данных, которая работает даже в условиях энергетических отключений", — добавила она.

Модератор дискуссии Александр Карпов и CEO Universal Bank Ирина Староминская. Фото: Delo.ua

Ирина также обратила внимание на энергетический риск: "Если всю страну отключат от энергосети, это может повлечь за собой серьезные последствия. Но мы надеемся, что эти риски останутся в прогнозах, а не станут реальностью".

Директор по корпоративному бизнесу Страховой компании ИНГО Андрей Семченко в ходе разговора сосредоточился на важности страхования военных рисков.

"Очевидно, что бизнес нуждается в инструментах защиты от военных рисков. Мы активно работаем над обеспечением крупных инвестиций и инфраструктурных проектов", — рассказал он.

По словам Андрея, страховой сектор уже адаптировался к вызовам и расширил спектр услуг.

"Подписан договор на 110 миллионов евро. Эти деньги помогут обеспечить страхование внутренних перевозок, в том числе автопарков и железнодорожного транспорта и не только", – отметил он.

Также он посоветовал бизнесу страховать людей и имущество. Это позволяет минимизировать риски и сосредоточиться на развитии.

Директор по корпоративному бизнесу Страховой компании ИНГО Андрей Семченко. Фото: Delo.ua

Финансовый директор Новой почты Татьяна Тимченко рассказала, что в компании подготовились к разным вызовам и сосредоточились на улучшении внутренних процессов, в частности на внедрении новых технологий, чтобы упрощать условия труда для сотрудников. Также Татьяна подчеркнула важность сотрудничества между разными департаментами компании.

"Финансовая служба помогает выявлять ненужные расходы и находить пути для их оптимизации. Это позволяет компаниям расти даже в сложных условиях", – добавила она.

Финансовый директор Новой почты Татьяна Тимченко. Фото: Delo.ua

Татьяна добавила, что компания продолжает инвестировать в инфраструктуру во время войны.

"Бюджет инвестиций на следующий год составляет 8 миллиардов гривен, из которых часть будет направлена на инвестирование в сортировочные центры и автоматизацию. Среди приоритетов также: создание бомбохранилищ, энергетическая безопасность из-за установки солнечных электростанций", — рассказала она.

О макроэкономическом прогнозе и вызовах рассказала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Так, в 2025 году ожидается значительный объем международной финансовой помощи, направленной на покрытие бюджетного дефицита. К примеру, США подтвердили предоставление 20 миллиардов долларов поддержки.

Она добавила, что с точки зрения валютного рынка ситуация контролируется.

"Мы видим повышение инфляции, в частности из-за роста стоимости сельскохозяйственной продукции из-за более низких урожаев, вызванных неблагоприятными погодными условиями", — отметила Екатерина Рожкова.

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Фото: Delo.ua

Однако, по ее словам, инфляция носит временный характер, поэтому ожидается ее снижение в следующем году до целевых параметров Национального банка. Она подчеркнула, что основным вызовом и риском остается война, влияющая на экономику, но наблюдается адаптация к этим условиям.

Нехватка кадров является еще одним вызовом. Это связано с мобилизацией и миграцией. Но, несмотря на трудности, экономика и финансовый сектор работают стабильно.

Кредитование в Украине

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, что НБУ вместе с министерствами определил ключевые секторы для поддержки, среди которых сельское хозяйство, энергетика, оборонная промышленность, пищевая и легкая промышленность. Также особое внимание уделяется предприятиям на прифронтовых территориях.

"Эти направления приоритетны для кредитования, и мы пересмотрели определенные требования к банкам, чтобы облегчить процесс принятия решений", — говорит она.

Кроме того, банки сосредотачиваются на кредитовании вне государственных программ, таких как "5-7-9".

Участники дискуссионной панели "Финансовый сектор 2025: прогнозы, вызовы, возможности для бизнеса". Фото: Delo.ua

Кроме того, отмечено возобновление инвестиционного спроса в сфере энергетики.

"Банки выдали более 5 миллиардов гривен кредитов для восстановления энергетической инфраструктуры, что профинансировало проекты общей мощностью около 400 МВт", – рассказала Рожкова.

По ее словам, в этом сегменте есть инвестиционный спрос, но он не широк из-за того, что не покрывает все отрасли экономики. В целом банки ожидают роста спроса на кредитование и готовы к этому. Она подчеркнула, что это положительная тенденция, ведь экономика нуждается в деньгах.