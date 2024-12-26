GET Business Festival 2024: як функціонує фінансовий сектор та економіка під час війни

Під час панельної дискусії “Фінансовий сектор 2025: прогнози, виклики, можливості для бізнесу”, присвяченої стану бізнесу та фінансового сектору, експерти обговорили головні виклики під час війни. Учасники поділилися думками про ризики, можливості та найважливіші пріоритети для економіки країни.

Модератор дискусійної панелі, директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, засновник та керівник Open API Group Олександр Карпов запитав у учасників, який ризик у сучасних умовах є найбільш критичним для фінансової системи.

За словами CEO Universal Bank Ірини Старомінської, найбільшим ризиком залишається війна. Це основний ризик, з яким стикнулися всі українці. Однак попри всі труднощі, банки показали стійкість.

"Ми не дарма проводили стрес-тести й нарощували капітал. Усі сервіси працюють без затримок, ми створили резерви палива та багаторівневу систему збереження даних, яка працює навіть за умов енергетичних відключень", — додала вона.

Модератор дискусії Олександр Карпов та CEO Universal Bank Ірина Старомінська. Фото: Delo.ua

Ірина також звернула увагу на енергетичний ризик: "Якщо всю країну відключать від енергомережі, це може спричинити серйозні наслідки. Але ми сподіваємось, що ці ризики залишаться в прогнозах, а не стануть реальністю".

Директор з корпоративного бізнесу Страхової компанії ІНГО Андрій Семченко під час дискусії зосередився на важливості страхування воєнних ризиків.

"Очевидно, що бізнесу потрібні інструменти захисту від воєнних ризиків. Ми активно працюємо над убезпеченням великих інвестицій та інфраструктурних проєктів", — розповів він.

За словами Андрія, страховий сектор уже адаптувався до викликів і розширив спектр послуг.

"Підписано договір на 110 мільйонів євро. Такі інвестиції допоможуть забезпечити страхування внутрішніх перевезень, зокрема автопарків і залізничного транспорту", – зазначив він.

Також він порадив бізнесу страхувати людей і майно. Це дозволяє мінімізувати ризики та зосередитися на розвитку.

Директор з корпоративного бізнесу Страхової компанії ІНГО Андрій Семченко. Фото: Delo.ua

Фінансова директорка Нової пошти Тетяна Тимченко розповіла, що в компанії підготувалась до різних викликів та зосередились на покращенні внутрішніх процесів, зокрема на впроваджені нових технологій, щоб спрощувати умови праці для співробітників.

Також Тетяна підкреслила важливість співпраці між різними департаментами компанії.

"Фінансова служба допомагає виявляти непотрібні витрати і знаходити шляхи для їх оптимізації. Це дозволяє компаніям зростати навіть у складних умовах", - додала вона.

Фінансова директорка Нової пошти Тетяна Тимченко. Фото: Delo.ua

Тетяна додала, що компанія продовжує інвестувати в інфраструктуру навіть під час війни.

"Бюджет інвестицій на наступний рік становить 8 мільярдів гривень, частину з яких буде інвестовано у сортувальні центри та автоматизацію. Серед пріоритетів також: створення бомбосховищ, енергетична безпека через установку сонячних електростанцій", - розповіла вона.

Про макроекономічний прогноз та виклики розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. Так, у 2025 році очікується значний обсяг міжнародної фінансової допомоги, спрямованої на покриття бюджетного дефіциту. Наприклад, США підтвердили надання 20 мільярдів доларів підтримки.

Вона додала, що із точки зору валютного ринку ситуація контрольована.

"Ми бачимо підвищення інфляції, зокрема через зростання вартості сільськогосподарської продукції через нижчі врожаї, спричинені несприятливими погодними умовами", - зазначила Катерина Рожкова.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. Фото: Delo.ua

Однак, за її словами, інфляція має тимчасовий характер, тому очікується її зниження наступного року до цільових параметрів Національного банку. Вона підкреслила, що основним викликом залишається війна, яка впливає на економіку, але спостерігається адаптація до цих умов.

Брак кадрів є ще одним викликом. Це пов’язано з мобілізацією та міграцією. Але, попри все, економіка і фінансовий сектор працюють стабільно.

Кредитування в Україні

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова розповіла, що НБУ разом із міністерствами визначив ключові сектори для підтримки, серед яких сільське господарство, енергетика, оборонна промисловість, харчова та легка промисловість. Також особлива увага приділяється підприємствам на прифронтових територіях.

"Ці напрямки є пріоритетними для кредитування, і ми переглянули певні вимоги до банків, щоб полегшити процес ухвалення рішень", - каже вона.

Крім того, банки зосереджуються на кредитуванні поза межами державних програм, таких як "5-7-9".

Учасники дискусійної панелі “Фінансовий сектор 2025: прогнози, виклики, можливості для бізнесу”. Фото: Delo.ua

Крім того, відзначено відновлення інвестиційного попиту у сфері енергетики.

"Банки видали понад 5 мільярдів гривень кредитів для відновлення енергетичної інфраструктури, що профінансувало проєкти загальною потужністю близько 400 МВт", - розповіла Рожкова.

За її словами в цьому сегменті є інвестиційний попит, але він не є широким через те, що не покриває всі галузі економіки. Загалом банки очікують зростання попиту на кредитування і вони готові до цього. Вона підкреслила, що це позитивна тенденція, адже економіка потребує грошей.