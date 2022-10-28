Коллекторов научат хорошему поведению. Как НБУ будет проверять компании по взысканию долгов

Нацбанк разрешил проводить внеплановые проверки коллекторских компаний и решил тщательнее следить за тем, как они соблюдают правила этического поведения. Нарушители будут платить штрафы в размере до 130 тыс грн.

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Национальный банк 14 октября утвердил постановление № 220, которое вступило в силу 19 октября. Этот документ регулирует проведение инспекционных проверок коллекторских компаний, оформление результатов этих проверок и применение к коллекторам санкций за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Говоря более простыми словами, Нацбанк таким образом подготавливает почву для проверок коллекторов и для усиления мониторинга нарушений, которые они допускают.

Нагрянут внезапно и без предупреждения

Самое главное нововведение для коллекторов заключается в том, что Нацбанк будет проводить внеплановые проверки без предварительного уведомления. То есть, инспекторы могут явиться в любой момент.

Как объяснил Delo.ua управляющий партнер группы компаний Investohills Андрей Волков, теперь НБУ сможет проводить проверки не только по копиям документов дистанционно (в порядке безвыездного надзора), но и по местонахождению коллекторской компании.

Помимо этого, Нацбанк расширил права Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг. Этот Комитет является специальным коллегиальным органом, которому правление НБУ еще в июле 2020 года делегировало отдельные полномочия по осуществлению надзора и регулированию деятельности небанковских финансовых учреждений.

В частности, Комитет может принимать решения:

по лицензированию и регистрации финансовых учреждений и других участников небанковского финансового рынка; по согласованию или отказу в приобретении существенного участия в финансовых учреждениях;

по идентификации и признаниию небанковских финансовых групп;

по применению мер воздействия за нарушения в сфере защиты прав потребителей, нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга.



"Отныне правление НБУ также имеет право делегировать Комитету рассмотрение решений о применении мер воздействия к коллекторским компаниям за нарушение требований законодательства по взаимодействию с потребителями финуслуг при урегулировании просроченной задолженности", – объясняет Оксана Дурова, адвокат адвокатского объединения Legal Strategy.

То есть, Комитет будет контролировать соблюдение коллекторами правил этического поведения, реагировать на попытки оказывать давление на должников и "выбивать" из них погашение задолженности любыми негуманными методами (угрозы, запугивание, шантаж и т.д.).

По какому поводу будут проверять и как

Постановление НБУ закрепляет несколько пунктов, которые могут быть основании для проверки коллекторских компаний. А именно:

1) неподача или представление в неполном объеме документов и информации, которые затребовал Национальный банк;

2) наличие обращений со стороны должников и других третьих лиц, которые могут свидетельствовать о нарушении объектом проверки требований об этическом поведении;

3) информация об отсутствии объекта проверки по адресу, указанному в ЕГР (Единый госреестр юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований);

4) выявление по результатам инспекционной проверки кредитора (например, банка), который заключил с коллекторской компанией договор о сотрудничестве, о ненадлежащем контроле деятельности такой компании.

Если подытожить вышесказанное, то под проверки рискуют попасть коллекторы, которые игнорируют требования Нацбанка и те, на которых регулярно жалуются должники.

Что до механизма проведения самих проверок, то контрольно-ревизионные мероприятия состоят из нескольких этапов:

инспекция прибывает на место и вручает руководителю коллекторской компании распорядительный акт НБУ;

инспекторы обсуждают с руководством компании порядок проверки, ее сроки и объемы;



при необходимости, проверяющие проводят встречи с сотрудниками коллекторской компании и протоколируют каждую из них;

также инспекция запрашивает необходимые в рамках проверки документы, материалы и письменные объяснения представителей компании;

по завершению всех мероприятий, инспекторы проводят с руководителем коллекторской структуры итоговую встречу.

Далее результаты проверки изучают представители Национального банка. При этом руководитель коллекторской компании имеет право подать ходатайство о своем участии в заседании Комитета по надзору и регулированию деятельности небанковских финучреждений НБУ, на котором будут рассмотрены итоги проверки и выявленные нарушения.

Руководитель коллекторской компании в случае наличия возражений, объяснений по фактам и выводам, изложенным в справке о проверке, имеет право предоставить обоснованные письменные возражения, пояснения с документальным подтверждением. Ярослава Борка юрист юридической компании "Волхв"

Что грозит коллекторам-нарушителям

Нацбанк не позднее 30 дней с даты окончания проверки направляет коллекторской компании свой вердикт. Это могут быть как рекомендации, какие недостатки в своей работе должен устранить коллектор, так и решение о применении мер воздействия.

"Объект проверки в течение одного месяца со дня получения отчета об инспекционной проверке должен предоставить в НБУ информацию об учтенных рекомендациях и/или план мероприятий по устранению выявленных нарушений", – рассказывает Ярослава Борка.

Последствия для компаний, имеющих нарушения, могут быть разными. Самый мягкий вариант – это требование (письменная оговорка) об устранении нарушения и о принятии мер по недопущению такого нарушения в дальнейшей деятельности.

Когда оговорки недостаточно, НБУ имеет право наложить штраф. Также Нацбанк может временно запретить коллекторам заниматься урегулированием долгов. В том случае, когда коллекторская компания в течение года два раза и более получала от Нацбанка нагоняй, регулятор и вовсе вправе заблокировать ее работу и удалить из соответствующего реестра.

Кстати, штрафные санкции за нарушения довольно болезненные. Например, за несоблюдение требований по этическому поведению может быть наложен штраф от 3000 до 6000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 51-102 тыс грн.

"За привлечение к урегулированию просроченной задолженности юридического лица, не включенного в реестр коллекторских компаний, предусмотрен штраф в размере от 5000 до 8000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что равняется денежной сумме в размере от 85 тыс грн до 136 тыс грн", – уточняет Оксана Дурова.

Как все это отразится на рынке коллекторских услуг

Андрей Волков уверен, что обновление алгоритма проверок даст Нацбанку возможность увеличить их количество. Кроме того, появление постановления № 220 может быть связано и с тем, что рынок коллекторских услуг начал постепенно оживать после почти полугодового затишья.

Банки и макрофинансовые компании начали хоть как-то затрагивать вопрос возврата задолженности только с лета. Новое кредитование возобновляется очень медленно. И в настоящее время функционируют далеко не все компании как со стороны поставщиков услуг, так и со стороны заказчиков. Андрей Волков управляющий партнер группы компаний Investohills

При этом в поле зрения Нацбанка в первую очередь, скорее всего, попадут коллекторские структуры при микрофинансовых организациях (компании по выдаче "быстрых" кредитов). Именно они чаще всего использовали грубые методы общения с должниками, нарушая те самые нормы этического поведения. Хотя НБУ и пытается закрывать для коллекторов лазейки, которые они используют для давления на должников.

Например, в августе Нацбанк принял постановление № 170, прописав дополнительные требования к этическому поведению. В частности, НБУ запретил коллекторам наносить личные визиты к должникам, если они не давали на это своего согласия, и обязал коллекторов получать согласие потребителя на обработку данных его телефонного справочника и журнала звонков.

Поэтому если НБУ увеличит число проверок и станет тщательнее следить за деятельностью коллекторских компаний, от этого выиграют в первую очередь заемщики. Особенно в ситуации, когда многие испытывают проблемы с погашением кредитов, что может провоцировать коллекторов действовать не совсем законными способами.