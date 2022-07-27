Рада запретила банкам и коллекторам взимать долги с военных

Верховная Рада в целом приняла законопроект, согласно которому банки, небанковские учреждения и коллекторы не смогут взимать просроченные долги по военным.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отмечается, что изменения касаются следующих категорий граждан:

военнослужащие ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов спецназначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, проходящих военную службу на территории Украины;

военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после освобождения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы;

члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;

лица, находящиеся в плену, лица, с которыми утрачена связь, лица, пропавшие без вести.

Нардеп добавил, что закон будет действовать на период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

Напомним, нардепы предлагают парламенту разрешить выезд в военное время призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки.