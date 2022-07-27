Рада заборонила банкам і колекторам стягувати борги з військових

Верховна Рада в цілому прийняла законопроект, згідно з яким банки, небанківські установи та колектори не зможуть стягувати прострочені борги з військових.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що зміни стосуються таких категорій громадян:

військовослужбовці ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спецпризначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;

військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби;

члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв'язок, особи, зниклі безвісти.

Нардеп додав, що закон діятиме на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Нагадаємо, нардепи пропонують парламенту дозволити виїзд у воєнний час призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки.