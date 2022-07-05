"Слуги народу" пропонують дозволити виїзд військовозобов'язаних з місця проживання без дозволу військкомату

Депутати Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Кирилл Нестеренко, Максим Зуєв та Дмитро Чорний пропонують парламенту дозволити виїзд у воєнний час призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки.

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Відповідний законопроект №7522 вони внести до Ради 5 липня. Текст документу поки що на сайті недоступний, проте порівняльну таблицю запропонованих змін опублікував на своїй сторінці у Facebook Чорний. Так, законопроектом пропонується скасувати відповідний пункт 4 статті 37 закону про військовий обов'язок та військову службу.

У свою чергу, із закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію пропонується вилучити пункт 6 статті 22, згідно з яким громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу військкомату.

Крім того, із статті 8 закону про правовий режим військового стану нардепи хочуть усунути норму, що дозволяє військовому командуванню під час військового стану забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міністерстві оборони, Службі безпеки України або Службі зовнішньої розвідки, змінювати своє місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара чи керівника відповідного органу СБУ чи СЗР.

У свою чергу Нестеренко опублікував у себе у Facebook відеокоментар, пояснивши, що ініціатива пов'язана з останніми заявами з Генерального штабу Збройних сил України.

"Хочу прокоментувати заяву Генерального штабу щодо обов'язкового отримання дозволу військовозобов'язаних українців для того, щоб переміщатися всередині країни. Поки що - чоловіків, потім - можливо, і жінок. Тому, щоб це надалі не продовжувалося, ми з командою готуємо законопроект, який скасує всі ці норми", - зазначив депутат.

Він додав, що відповідні норми законодавства вже застаріли, і висловив сподівання, що цей законопроект буде розглянуто та проголосовано вже 8-9 липня.

"Той закон, який діє від 1992 року і дістався нам у спадок від радянського законодавства, - він не потрібен. Зараз 2022 рік, XXI століття, і кожен волонтер, кожен активіст і той, хто справді просто від душі допомагає, - він буде скований і обмежений. Ми цього не можемо дозволити, ми не можемо дозволити зруйнувати нашу економіку", - заявив співавтор.

Нагадаємо, що о 12:33 у вівторок Генштаб повідомив, що з метою впорядкування обліку переміщених осіб розробив порядок надання дозволу громадянам, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

"Дозвіл видається від 30 діб до року, залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю", - йшлося у повідомленні.

О 15:57 Генштаб поширив заяву від імені головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що "всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити, а ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК".

При цьому він додав, що "жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося".

О 19:20 Генштаб поширив уже іншу заяву, зроблену в ефірі національного телемарафону представником Головного управління персоналу Генштабу Олександром Хлисем.

Він заявив, що якщо військовозобов'язаний захоче поїхати в межах однієї області (або Києва та Київської області), дозвіл йому брати не треба, а якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані та отримати такий дозвіл.