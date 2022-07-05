"Слуги народа" предлагают разрешить выезд военнообязанных с места проживания без разрешения военкомата

Депутаты Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Кирилл Нестеренко, Максим Зуев и Дмитрий Черный предлагают парламенту разрешить выезд в военное время призывников, военнообязанных и резервистов с места проживания без разрешения руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки.

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Соответствующий законопроект №7522 они внести в Раду 5 июля. Текст документа пока на сайте недоступен, однако сравнительную таблицу предлагаемых изменений опубликовал на своей странице в Facebook Черный. Так, законопроектом предлагается отменить соответствующий пункт 4 статьи 37 закона о военной обязанности и воинской службе.

В свою очередь, из закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предлагается изъять пункт 6 статьи 22, согласно которому гражданам, находящимся на воинском учете, с момента мобилизации запрещается смена места проживания без разрешения военкомата.

Кроме того, из статьи 8 закона о правовом режиме военного положения нардепы хотят убрать норму, разрешаюшую военному командованию во время военного положения запрещать гражданам, находящимся на воинском или специальном учете в Министерстве обороны, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки, изменять свое место проживания (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа СБУ или СВР.

В свою очередь, Нестеренко опубликовал у себя в Facebook видеокомментарий, пояснив, что инициатива связана с последними заявлениями из Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Хочу прокомментировать заявление Генерального штаба касательно обязательного получения разрешения военнообязанных украинцев для того, чтобы перемещаться внутри страны. Пока - мужчин, потом - возможно, и женщин. Поэтому, чтобы это в дальнейшем не продолжалось, мы с командой готовим законопроект, который отменит все эти нормы", - отметил депутат.

Он добавил, что соответствующие нормы законодательства уже устарели, и выразил надежду, что этот законопроект будет рассмотрен и проголосован уже 8-9 июля.

"Тот закон, который действует от 1992 года и достался нам по наследству от советского законодательства, - он не нужен. Сейчас 2022 год, XXI век, и каждый волонтер, каждый активист и тот, кто действительно просто от души помогает, - он будет скован и ограничен. Мы этого не можем позволить, мы не можем позволить разрушить нашу экономику", - заявил соавтор.

Напомним, что в 12:33 во вторник Генштаб сообщил, что в целях упорядочения учета перемещенных лиц разработал порядок предоставления разрешения гражданам, состоящим на военном учете, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

"Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью", - говорилось в сообщении.

В 15:57 Генштаб распространил заявление от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что "все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать, а планирующие выезд за пределы своих районов и областей должны взять разрешение в ТЦК».

При этом он добавил, что "никаких указаний на препятствование перемещению лиц в течение ближайших дней со стороны военного командования не предоставлялось".

В 19:20 Генштаб распространил уже другое заявление, сделанное в эфире национального телемарафона представителем Главного управления персонала Генштаба Александром Хлысем.

Он заявил, что если военнообязанный захочет поехать в пределах одной области (или Киева и Киевской области), разрешение ему брать не надо, а если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение .