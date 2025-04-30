Моторное страхование достигло своих довоенных показателей и продолжает расти

Страховые компании активно инвестируют в качество урегулирования убытков и делают свои программы автострахования все более гибкими.

Добровольное страхование авто по-прежнему остается одним из главных драйверов страхового рынка.

Отметим, что доля премий по автострахованию в общем объеме страховых премий составляет около 29%. То есть КАСКО сделало страховщикам почти треть «кассы». Так что если предварительно оценивать итоги 2024 года, то сегмент КАСКО за год прибавил примерно треть, и в 2025-м очевидно, восходящий тренд сохранится.

Возобновление и рост продолжаются

За январь-сентябрь 2024 года общий объем страховых премий по договорам КАСКО составил 10 млрд. грн.

Из этой суммы почти 50% премий страховщикам принесли агентские сети, 20% – банки, 14% – прямые продажи, 10% – автосалоны. От клиентов – физических лиц страховые компании получили 57% премий по КАСКО, от корпоративных клиентов (бизнеса) – 42%.

В целом рост премий связан с двумя факторами. Первый – это инфляционные и девальвационные процессы, приводящие к удорожанию транспортных средств. А поскольку страховые платежи привязаны к стоимости авто, то растут и суммы премий, получаемых страховщиками.

Второй фактор – постепенное восстановление автомобильного рынка и рост продаж авто. По данным ассоциации «Укравтопром», за 2024 год объем продаж новых автомобилей по сравнению с 2023-м вырос на 14%, до 69,6 тыс. Это в свою очередь положительно повлияло на рынок КАСКО.

Выплаты по договорам автострахования за 9 месяцев 2024 превысили 4,5 млрд грн, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2023-го. 54% выплат получили страхователи-физлица, 41% — корпоративные клиенты.

Рынок КАСКО в 2024 году демонстрировал стабильное обновление, продолжая тенденции 2023-го. Основными факторами его роста стали увеличение продаж новых авто (+9,6% к 2023 году), рост доли автокредитования (более чем на 3 в. п.), а также стабильный спрос, обусловленный высоким уровнем рисков и ростом стоимости ремонтов из-за девальвации гривны. По нашим оценкам, учитывая положительную динамику обновления рынка КАСКО, можно ожидать, что в 2025 году этот сегмент продолжит рост, который составит примерно 12-15%. Несмотря на прогнозируемое снижение продаж новых автомобилей и колебания валютного курса, стабильный спрос на страхование будет поддерживать рынок. Страховщики будут продолжать адаптировать свои продукты, предлагая гибкие условия страхования, в частности, расширенное покрытие и оптимизацию франшиз. Таким образом, перспективы рынка КАСКО на 2025 год остаются положительными с ожиданием умеренного роста и дальнейшей адаптации к экономическим реалиям. Наталья Бортюк Генеральный директор СК «Экспресс Страхование»

Лидеры рынка

Ландшафт рынка автострахования сохраняет стабильность. Десять крупнейших страховых компаний аккумулировали около 8 млрд грн страховых платежей, что составляет 80% всех премий по этому виду страхования. Эти же компании произвели 3,8 млрд грн, или 84% всех выплат.

Иными словами, сегмент автострахования остается концентрированным. Причем пальму первенства удерживают преимущественно те компании, давно работающие на рынке, имеющие свою клиентскую базу и сложившуюся репутацию. «Новичкам» в этот сегмент рынка прорваться сложно, что вполне ожидаемо.

Сегодня страховщики конкурируют за клиентов не ценой, а, прежде всего, качеством сервиса. Для того чтобы обеспечить качественное урегулирование и ассистанс, требуются значительные инвестиции. Небольшие компании позволить себе такие капиталовложения, особенно в условиях войны, не могут. Поэтому доминируют компании, у которых есть не только деньги на развитие, но и построенная агентская сеть, а также налаженное партнерство с автосалонами и банками.

КАСКО остается флагманским направлением для ARX. В 2024 году компании удалось не только сохранить лидерские позиции, но и достичь целевого уровня возобновления полисов. выполняем свои обязательства перед клиентами. ARX обеспечивает клиентам высокий уровень сервиса как при урегулировании убытков, так и продаже продуктов и их обслуживании, что способствует высокому уровню лояльности. Вячеслав Гавриленко Заместитель председателя правления СК ARX

С защитой от всех рисков, а также больше

Наполнение программ страхования КАСКО в большинстве случаев остается максимальным.

Страховой тариф по максимально наполненным полисам составляет 4-5% цены автомобиля. То есть при стоимости авто в 1 млн грн нужно будет заплатить за КАСКО 40-50 тыс. грн в год. В то же время страховщики предлагают разные варианты удешевления программ. К примеру, можно вписать в договор 5-10% франшизы как на повреждение, так и на угон, отказаться от урегулирования убытков без справок от компетентных органов (Нацполиции) и согласиться на выплаты с учетом износа транспортного средства. В этом случае цену полиса можно снизить на 30-50%.

Впрочем, есть у страховых компаний и более экономичные варианты страхования авто. Это программы, ограниченные как по размеру наибольшей выплаты в пределах 50-200 тыс. грн, так и рисками, которые они покрывают. В основном компенсация предусмотрена только в случае ДТП (при полном уничтожении в частности) или при угоне автомобиля. Стоимость таких полисов начинается с 1–2 тыс. грн и составляет 10-12 тыс. грн. грн.

Также все большее число компаний предлагают клиентам покрыть военные риски. Как и раньше, это может быть отдельный продукт или опция в рамках основного договора КАСКО.

Отметим, что такая защита действует только для транспортных средств, расположенных за пределами зоны боевых действий. Размер выплаты лимитирован суммой в 200-250 тыс. грн, или примерно 10% от стоимости авто. То есть даже если автомобиль уничтожен в результате попадания в него ракеты или дрона, страховщик не возместит весь ущерб. Стоимость покрытия составляет 0,9-1,5% при покупке отдельного полиса. Если добавить военные риски в полное КАСКО, то тариф вырастет в среднем на 0,5-1,5%.

В целом страховые компании все чаще акцентируют внимание на дистанционном урегулировании убытков (иногда даже на СТО ехать не нужно, автомобиль туда доставит эвакуатор) и на разных опциях помощи в пути. То есть вместо денежной выплаты страховщик в некоторых моментах компенсирует причиненные автовладельцу неудобства качеством сервиса.