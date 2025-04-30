Моторне страхування досягло своїх довоєнних показників і продовжує зростати

Страхові компанії активно інвестують у якість врегулювання збитків та роблять свої програми автострахування дедалі гнучкішими.

Добровільне страхування авто, як і раніше, залишається одним із головних драйверів страхового ринку. За попередніми оцінками страховиків, які базуються на даних звітності Нацбанку за 9 місяців 2024 року, страхові компанії майже на 30% збільшили обсяг страхових премій з КАСКО у порівнянні з 2023-м. Ба більше, ринку фактично вдалося вийти на обсяги страхових премій довоєнного 2021 року.

Зазначимо, що частка премій з автострахування у загальному обсязі страхових премій становить приблизно 29%. Тобто КАСКО зробило страховикам майже третину «каси». Тож якщо попередньо оцінювати підсумки 2024 року, то сегмент КАСКО за рік додав приблизно третину, і у 2025-му вочевидь висхідний тренд збережеться.

Відновлення та зростання тривають

За січень-вересень 2024 року загальний обсяг страхових премій за договорами КАСКО становив 10 млрд грн.

З цієї суми майже 50% премій страховикам принесли агентські мережі, 20% – банки, 14% — прямі продажі, 10% — автосалони. Від клієнтів — фізичних осіб страхові компанії отримали 57% премій з КАСКО, від корпоративних клієнтів (бізнесу) — 42%.

Загалом зростання премій пов’язане з двома чинниками. Перший — це інфляційні та девальваційні процеси, що призводять до подорожчання транспортних засобів. А оскільки страхові платежі прив’язанідо вартості авто, то зростають і суми премій, які отримують страховики.

Другий чинник — поступове відновлення автомобільного ринку та зростання продажів авто. За даними асоціації «Укравтопром», за 2024 рік обсяг продажів нових автомобілів порівняно з 2023-м зріс на 14%, до 69,6 тис. Це своєю чергою позитивно вплинуло на ринок КАСКО.

Виплати за договорами автострахування за 9 місяців 2024 року перевищили 4,5 млрд грн, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2023-го. 54% виплат отримали страхувальники-фізособи, 41% — корпоративні клієнти.

Ринок КАСКО у 2024 році демонстрував стабільне відновлення, продовжуючи тенденції 2023-го. Основними чинниками його зростання стали: збільшення продажів нових авто (+9,6% до 2023 року), зростання частки автокредитування (більш ніж на 3 в. п.), а також стабільний попит, зумовлений високим рівнем ризиків та зростанням вартості ремонтів через девальвацію гривні. За нашими оцінками, враховуючи позитивну динаміку відновлення ринку КАСКО, можна очікувати, що у 2025 році цей сегмент продовжить зростання, яке становитиме приблизно 12-15%. Попри прогнозоване незначне зниження продажів нових автомобілів та коливання валютного курсу, стабільний попит на страхування підтримуватиме ринок. Страховики продовжуватимуть адаптувати свої продукти, пропонуючи гнучкі умови страхування, зокрема розширене покриття та оптимізацію франшиз. Таким чином, перспективи ринку КАСКО на 2025 рік залишаються позитивними, з очікуванням помірного зростання та подальшої адаптації до економічних реалій. Наталія Бортюк Генеральна директорка СК «Експрес Страхування»

Лідери ринку

Ландшафт ринку автострахування зберігає стабільність. Десять найбільших страхових компаній акумулювали майже 8 млрд грн страхових платежів, що становить 80% усіх премій з цього виду страхування. Ці ж компанії здійснили 3,8 млрд грн, або 84% усіх виплат.

Інакше кажучи, сегмент автострахування залишається концентрованим. Причому пальму першості утримують переважно ті компанії, які давно працюють на ринку, мають свою клієнтську базу та сформовану репутацію. «Новачкам» у цей сегмент ринку прорватися складно, що цілком очікувано.

Сьогодні страховики конкурують за клієнтів не ціною, а насамперед якістю сервісу. Для того щоб забезпечити якісне врегулювання та асистанс, потрібні значні інвестиції. Невеликі компанії дозволити собі такі капіталовкладення, особливо в умовах війни, неспроможні. Тому домінують компанії, які мають не лише гроші на розвиток, а й побудовану агентську мережу, а також налагоджене партнерство з автосалонами та банками.

КАСКО залишається флагманським напрямом для ARX. У 2024 році компанії вдалося не лише зберегти лідерські позиції, а й досягти цільового рівня поновлення полісів. Важливим чинником успіху залишається якість сервісу під час врегулювання збитків, адже зростали не лише платежі, а й виплати (за минулий рік ми здійснили виплат клієнтам на майже 1,8 млрд грн), через які ми сумлінно та якісно виконуємо свої зобов’язання перед клієнтами. ARX забезпечує клієнтам найвищий рівень сервісу як при врегулюванні збитків, так і продажу продуктів і їх обслуговуванні, що сприяє високому рівню лояльності. Зокрема, зручна мультиканальна система продажів дає змогу клієнтам обирати оптимальний спосіб оформлення полісів — через офіси, партнерів, агентів, вебшоп, контактцентр або мобільний застосунок. В’ячеслав Гавриленко Заступник голови правління СК ARX

Захист від усіх ризиків, і навіть більше

Наповнення програм страхування КАСКО здебільшого залишається максимальним. Усі провідні страховики пропонують комплексний захист автомобілів від максимального переліку ризиків — від пошкодження внаслідок ДТП чи стихійного лиха до викрадення та інших незаконних дій третіх осіб.

Страховий тариф за максимально наповненими полісами становить 4-5% ціни автомобіля. Тобто за вартості авто в 1 млн грн потрібно буде заплатити за КАСКО 40-50 тис. грн на рік. Водночас страховики пропонують різні варіанти здешевлення програм. Наприклад, можна вписати у договір 5-10% франшизи як на ушкодження, так і на викрадення, відмовитися від врегулювання збитків без довідок від компетентних органів (Нацполіції) та погодитися на виплати з урахуванням зносу транспортного засобу. У такому разі ціну поліса можна знизити на 30-50%.

Втім є у страхових компаній і більш економні варіанти страхування авто. Це програми, обмежені як за розміром максимальної виплати у межах 50-200 тис. грн, так і ризиками, які вони покривають. Здебільшого компенсація передбачена лише у разі ДТП (за цілковитого знищення зокрема) або при викраденні автомобіля. Вартість таких полісів починається з 1-2 тис. грн і сягає 10-12 тис. грн.

Також дедалі більше компаній пропонують клієнтам покрити воєнні ризики. Як і раніше, це може бути окремий продукт або опція у межах основного договору КАСКО. У роки війни страховики почали також додавати у покриття воєнні ризики, бо цього потребують реалії часу. Клієнти СК розуміють, що припарковані у дворах авто можуть бути знищені чи пошкоджені внаслідок ворожих ракетних чи дронових атак.

Зазначимо, що такий захист діє лише для тих транспортних засобів, що розташовані за межами зони бойових дій. Розмір виплати лімітований сумою у 200-250 тис. грн, або приблизно 10% вартості авто. Тобто, навіть якщо автомобіль знищено внаслідок влучання у нього ракети чи дрона, страховик не відшкодує весь збиток. Вартість покриття становить 0,9-1,5% за купівлі окремого поліса. Якщо ж додати воєнні ризики у повне КАСКО, то тариф зросте у середньому на 0,5-1,5%.

Загалом страхові компанії дедалі частіше акцентують на дистанційному врегулюванні збитків (іноді навіть на СТО їхати не потрібно, автомобіль туди доставить евакуатор) та на різних опціях допомоги в дорозі. Тобто замість грошової виплати страховик у деяких моментах компенсує завдані автовласнику незручності якістю сервісу.