Нацбанк сообщил о сокращении доли неработающих кредитов в банках

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 января 2024 года составила 37,4%, что на 0,8 процентных пункта ниже показателя на 1 января 2023 года.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, объем неработающих кредитов за год сократился на 9,7 млрд грн – до 422,4 млрд грн. Ключевым фактором сокращения доли NPL Нацбанк назвал рост кредитного портфеля, ведь кредитование продолжается в условиях полномасштабной войны.

"В 2023 году благодаря улучшению спроса на гривневые кредиты с учетом возобновления бизнес-активности портфель чистых корпоративных кредитов рос семь месяцев подряд, в том числе вне государственных программ. Растут розничные необеспеченные потребительские и ипотечные займы", - сообщили в Нацбанке.

Среди других причин сокращения доли неработающих кредитов НБУ назвал реструктуризацию и последующее возобновление обслуживания проблемной задолженности корпоративными клиентами, что произошло преимущественно в государственных банках, а также списание неработающих кредитов физическим лицам. Несмотря на активную работу банков по урегулированию неработающих кредитов, их доля остается достаточно высокой. Важной причиной этого является полномасштабная война, обусловившая новую волну дефолтов клиентов.

В частности, согласно исследованию НБУ, в октябре 2023 года "военные" неработающие кредиты бизнеса составляли 31% их общего объема. В розничном портфеле за время войны скопилось более половины нынешнего объема неработающих кредитов. Банки должным образом оценивают кредитный риск и своевременно признают проблемную задолженность. Это в очередной раз подтвердила оценка устойчивости, завершившаяся в 2023 году.

По данным анализа, большинство "военных" NPL не связаны непосредственно с оккупацией или разрушениями, поэтому эти заемщики смогут возобновить обслуживание займов с последующим восстановлением экономики. Кроме того, банки активно работают с проблемными активами, прежде всего проводят реструктуризации.

По данным опроса, банки реструктурировали 73 млрд грн или более 89% "военных" неработающих кредитов. Кредиты должников, основные активы которых утрачены или расположены на оккупированных территориях или в зоне боевых действий, зарезервированы более чем на 77%.

"Стандартные инструменты урегулирования в случае потери активов из-за войны не работают", - отметила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Она добавила, что банки должны быть гибкими в поиске решений, позволяющих возобновить обслуживание займов, если это возможно. Ведь это, по ее словам, пойдет на пользу, прежде всего, самим банкам.

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2023 года доля NPL в банковском секторе составила 37%, что на 0,7 процентных пункта ниже по сравнению с показателями по состоянию на 1 ноября того же года. При этом по состоянию на 1 сентября 2023 года доля неработающих кредитов составила 38,5%.

В Нацбанке также сообщили, что до полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стала сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года).