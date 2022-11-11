Валютная свобода для волонтеров и ограничение рефинанса банкам. Обновленные правила от НБУ

Украинские волонтеры смогут закупать за границей еще больше товаров оборонного назначения, у благотворительных фондов появится право "придерживать" на своих счетах валюту, а банки отныне не будут получать от НБУ бланковые кредиты.

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Национальный банк 4 ноября принял два постановления №№ 227 и 228. Они смягчают некоторые валютные ограничения, связанные с волонтерством и с деятельностью благотворительных фондов, и меняют условия рефинансирования банков. "Национальный банк уточняет инструменты регулирования, учитывая, в частности, запросы граждан, бизнеса, волонтеров и государственных органов, а также принимая во внимание рекордный уровень ликвидности банковской системы", – аргументировал принятые решения НБУ.

Оба постановления вступили в силу 5 ноября.

Еще больше помощи армии

Одно из главных нововведений касается тех товаров, которые могут приобретать физические лица за границей в виде волонтерской помощи на нужды армии. НБУ дополнил перечень продукции оборонного назначения тепловизорами, термометрами, гигрометрами и некоторыми другими приборами.

С 5 ноября перечень этих товаров выглядит так:

тепловизоры;

ареометры и другие погружные приборы;

термометры, пирометры, гигрометры и психометры;

рации;

бронежилеты;

каски и шлемы;

военная и тактическая форма, обувь;

защитная одежда;

оптические приборы для слежения;

беспилотные летательные аппараты;

спальные мешки и карематы;

средства для оказания медицинской помощи.

Покупая оборонную продукцию, волонтеры могут без ограничений оплачивать ее за пределами Украины гривневыми картами. Правда, для этого нужно выполнить несколько условий.

Во-первых, чтобы у банков не возникали вопросы, когда волонтер тратит большие суммы со своей карты, объем операций по его счетам еще до 21 июля 2022 года (именно тогда НБУ ввел новые лимиты на расчеты платежными картами за границей) должен был превышать 100 тыс грн в месяц. Иными словами, если расходы по карте были в пределах, скажем, 10-15 тыс грн ежемесячно, а теперь волонтер хочет одним махом расплатиться на 200 тыс грн, банк может такую операцию заблокировать.

Во-вторых, нужно быть готовы к тому, чтобы заранее предоставить банку данные об ориентировочной стоимости закупки и о сроках выполнения заказа, а также предупредить банк о сборе средств, которые затем будут направлены на оплату оборонной продукции. Все это нужно для того, чтобы у финучреждения не вызвали подозрения частые поступления денег (донатов) на карточный счет.

Кроме того, для закупки товаров оборонного назначения волонтеры могут приобретать валюту в пределах ежемесячного лимита на уровне 400 тыс грн. "Если сумма такой операции превышает эквивалент 400 тыс. грн в месяц, необходимо представить в банк письмо от государственного органа или воинской части о сотрудничестве с волонтером и заказе товаров соответствующего назначения", – уточняет НБУ.

Новые горизонты для экспортеров

Национальный банк разблокировал украинским экспортерам возможность участвовать в тендерах по поставке товаров, которые проводят нерезиденты. Дело в том, что такие тендеры требуют наличие банковской гарантии.

Благодаря постановлению № 227 начиная с 5 ноября украинские банки получили право по запросу клиентов осуществлять перевод валюты на корреспондентские счета банков-нерезидентов, если такой перевод необходим, чтобы обеспечить исполнение обязательств перед иностранным заказчиком в рамках тендера по экспорту товаров.

"Соответствующие изменения улучшат условия ведения бизнеса для украинских производителей, ведь тендерные гарантии применяются для выхода на новые рынки и поиска новых экспортных возможностей", – сказано в сообщении НБУ.

Валюта для благотворительных фондов – без ограничений

Еще одно послабление касается благотворительных фондов. Своим решением Нацбанк, фактически, освободил их от требования, которое действует с 6 сентября и обязывает юридических лиц сначала продавать ту иностранную валюту, которая у них уже есть на счетах, а затем покупать новую валюту на межбанковском рынке.

Теперь банки не будут учитывать остатки средств в иностранной валюте, имеющиеся у благотворительных фондов. Также они не будут требовать от благотворительных фондов продавать и/или использовать наличную валюту при удовлетворении заявок на покупку инвалюты для оплаты импортных контрактов.

НБУ объясняет: это решение было принято с учетом того, что иностранная валюта может поступать на счета благотворительных фондов как помощь с целевым назначением.



Бланковый рефинанс в прошлом

Озаботился Нацбанк и тем, что в банковском секторе накоплена рекордная ликвидность. По состоянию на 10 ноября остатки на корреспондентских счетах банков превышали 56 млрд грн. Кроме того, еще порядка 333 млрд грн средств банков "крутится" в депозитных сертификатах.

При этом, как отмечает НБУ, банковский сектор проявляет хорошую устойчивость и платежеспособность. Об этом, в частности, свидетельствует динамика погашения кредитов рефинансирования. "По сравнению с началом марта, когда общий объем полученных банками кредитов рефинансирования в отдельные дни превышал 160 млрд грн, задолженность платежеспособных банков по таким кредитам сократилась почти втрое и на 4 ноября составила 54,4 млрд грн", – констатирует Нацбанк.

В итоге, учитывая тот факт, что банки бескровно пережили почти 8 месяцев войны и досрочно возвращают рефинансирование, регулятор принял решение, что он больше не будет выдавать финучреждениям бланковые кредиты. То есть, это рефинанс без обеспечения. Хотя классические кредиты рефинансирования под залог (имущества, ценных бумаг и т.д.) банкам по-прежнему будут доступны.

Помимо этого, в своем постановлении № 228 НБУ уточнил, что операции по рефинансированию проводятся на срок до одного года.

Впрочем, нельзя сказать, что все поголовно банки торопятся вернуть полученные от Нацбанка кредиты. Есть и те, которые не только не сокращают объем полученного рефинанса, но и продолжают активно пользоваться денежной "подпиткой" от НБУ.

Банки, нарастившие с 1 января по 1 сентября объем средств, полученных от НБУ, %