НБУ упрощает ряд ограничений для поддержки деятельности волонтеров и бизнеса

С 6 августа НБУ разрешил банкам не применять лимит на расчеты физических лиц волонтеров по гривневым картам за рубежом для покупки товаров военного назначения.

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Об этом сообщили в НБУ.

Так, физлица-волонтеры имеют возможность рассчитываться гривневыми платежными карточками за границей без ограничений для покупки товаров военного назначения из перечня, определенного НБУ (при соблюдении ряда требований).

Также добавлены рации в перечень товаров, для приобретения которых граждане могут покупать и переводить за границу иностранную валюту в пределах лимита 400 тыс грн (это расширение послабления для волонтеров, которое вводилось 4 апреля).

Лимит на расчеты гривневыми платежными картами за границей не будет распространяться на юридических лиц, осуществляющих перевозку грузов в международных сообщениях.

При этом украинский бизнес сможет покупать валюту с ее зачислением на текущий валютный счет для дальнейшего использования на расходы за границей с помощью корпоративных платежных карт. К таким расходам относятся суточные расходы (80 евро на сотрудника), а также потери на оплату проживания и транспортные.

Напомним, что в приложении monobank появилась возможность приобрести валюту.