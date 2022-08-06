НБУ спрощує низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу

З 6 серпня НБУ дозволив банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних-осіб волонтерів із гривневих карток за кордоном для купівлі товарів військового призначення.

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Про це повідомили в НБУ.

Так, фізособи-волонтери мають можливість розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень для купівлі товарів військового призначення з переліку, визначеного НБУ (за умови дотримання низки вимог).

Також додано рації до переліку товарів, для придбання яких громадяни можуть купувати та переказувати за кордон іноземну валюту в межах ліміту 400 тис грн (це розширення послаблення для волонтерів, яке запроваджувалося 4 квітня).

Ліміт на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном не поширюватиметься на юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях.

Прі цьому український бізнес зможе купувати валюту з її зарахуванням на поточний валютний рахунок для подальшого використання на витрати за кордоном за допомогою корпоративних платіжних карток. До таких витрат належать добові витрати (ліміт 80 євро на співробітника), а також втрати на оплату проживання та транспортні.

Нагадаємо, що у додатку monobank з'явилася можливість купити валюту.