От сервиса к экосистемам финансовых услуг: развитие рыночных инноваций

Опыт и практика КИТ Group

Финансовые сервисы в Украине, как и по всему миру, трансформируются под влиянием технологий, новых ожиданий потребителей и улучшения качества их клиентского опыта. Люди больше не хотят разбираться в сложных процедурах классических банков, тратить время на формальности, искать выгодные условия из десятков предложений.

Пользователи финансовых сервисов стремятся к простоте, скорости, прозрачности и удобству. И именно эти ожидания становятся движущимися изменениями на рынке. Лидерские позиции приобретают стремительно развивающиеся компании, реагируя на ожидания и запросы клиентов.

В сфере валютного обмена эта тенденция еще более заметна. Люди стремятся оперативно проводить финансовые операции, получать выгодные курсы и дополнительные сервисы, дающие им больше возможностей. Ответ на этот запрос — развитие инновационных небанковских финансовых сервисов, имеющих большую гибкость, чем традиционные финансовые учреждения. Именно по этому пути следует международная мультисервисная продуктовая FinTech-компания КИТ Group, для которой обмен валют является флагманским направлением бизнеса, масштабируя свои сервисы, расширяя географию и внедряя новые решения, отвечающие запросам людей.

Масштабирование сети: больше сервиса — больше возможностей

Увеличение физического присутствия – это не только вопрос расширения бизнеса, но и реакция на спрос. Когда клиент имеет удобный доступ к сервисам, он чувствует доверие и стабильность, может получить привычное качество качества у проверенного партнера в любой точке Украины. Именно поэтому в 2024 году КИТ Group существенно расширила сеть (охвачено уже 30 городов Украины) и вскоре отметит открытие 100-го отделения.

Но расширение — это не только количество, но и качество. В рамках масштабного ребрендинга отделения КИТ Group получают обновленную современную визуальную идентичность, которая выделяет бренд — делает его узнаваемым и понятным. Это не просто изменение вывески, но и сигнал рынка и развивающимся клиентам, внедряет инновации и формирует новый стандарт финансового сервиса.

Прозрачность и предсказуемость: услуги, дающие уверенность

Курсовая нестабильность остается вызовом людям и финансовому рынку. Ответ КИТ Group – сервисы, позволяющие клиентам минимизировать риски и получать более выгодные условия. Одним из таких решений является онлайн бронирование курса на 60 минут. Это возможность зафиксировать курс и провести обмен по заранее спланированному курсу, избежав непредсказуемых колебаний и потерь.

Другая важная составляющая сервисной экосистемы – индивидуальные условия для клиентов. КИТ Group предлагает персонализированные курсы для крупных операций, что обеспечивает дополнительную финансовую выгоду. Банковский сектор из-за свойственных ему сложных регуляций не предлагает таких решений, что делает небанковские сервисы более привлекательными для многих потребителей.

FinTech-инновации – главный драйвер трансформаций финансовых услуг, которые становятся все более «человечными», прозрачными и безопасными благодаря блокчейн-технологиям, искусственный интеллект обеспечивает персонализированные сервисы и предложения для каждого клиента, а автоматизация процессов минимизирует риски и ускоряет работу. Менее бюрократизированные и более инновационные небанковские банки становятся главным драйвером изменений.

Клиенту часто, кроме сервиса, нужен и профессиональный совет специалистов — компания КИТ Group не только развивает клиентское сопровождение, но и является единственной из операторов своего рыночного сегмента, которая готовит профессиональные валютные обзоры и аналитику для клиентов, помогая им принимать обоснованные решения об операциях и инвестициях.

Выход на новый уровень: инвестиции и международное развитие

Финансовый рынок меняется, поэтому небанковские сервисы трансформируются в более широкие сервисные экосистемы. Запуск инвестиционного дивизиона КИТ Invest – стратегический шаг, который откроет клиентам доступ к рынкам капитала.

Международное развитие КИТ Group также набирает обороты. Компания присутствует в Нидерландах, Болгарии, Венгрии, Польше, Чехии и ОАЭ. Это не просто выход на новые рынки, а интеграция украинских финансовых сервисов в международную систему.

Одним из ключевых событий года стало участие КИТ Group в крупном инвестиционном саммите в Лондоне. Инициатива украинского посольства и британской стороны объединила лидеров финансового рынка и инвесторов, формирующих глобальную экономическую политику. Для КИТ Group это не только площадка для взаимодействия с партнерами, но и наш вклад в интеграцию украинского бизнеса в мировую финансовую инфраструктуру.

Добавь​​ - открытие новых рыночных ниш

Интеграция наших услуг с криптоактивами будет следующим шагом. Как и остальные участники финансового рынка, мы интенсивно готовимся к нормированию операций с криптоактивами. Это без преувеличения станет новым большим этапом развития финансового сектора и его услуг, проверит возможности участников рынка адаптации и инноваций, откроет новые возможности для развития бизнеса и новых сервисов — от транзакций до смартконтрактов и инвестиционных решений. Развитие сервисов в области криптоактивов обеспечит украинской экономике следующий инновационный апгрейд и создаст еще один мощный сектор, который внесет свой вклад в экономический рост.

КИТ Group продолжает готовиться к этому будущему, анализируя возможности интеграции криптофинансов в свою сервисную экосистему. Это логичный следующий шаг для инновационной FinTech-компании, имеющей комплексную стратегию роста, четкое видение развития финансового рынка и планы интеграции в глобальную финансовую инфраструктуру.