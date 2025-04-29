Від сервісу до екосистем фінансових послуг: розвиток ринкових інновацій

Досвід і практика КИТ Group

Фінансові сервіси в Україні, як і в усьому світі, трансформуються під впливом технологій, нових очікувань споживачів і поліпшення якості їхнього клієнтського досвіду. Люди більше не хочуть розбиратися у складних процедурах класичних банків, витрачати час на формальності, шукати вигідні умови із десятків пропозицій.

Користувачі фінансових сервісів прагнуть простоти, швидкості, прозорості та зручності. І саме ці очікування стають рушієм змін на ринку. Лідерські позиції здобувають компанії, котрі стрімко розвиваються, реагуючи на очікування та запити клієнтів.

У сфері валютного обміну ця тенденція ще більш помітна. Люди прагнуть оперативно проводити фінансові операції, отримувати вигідні курси та додаткові сервіси, які дають їм більше можливостей. Відповідь на цей запит — розвиток інноваційних небанківських фінансових сервісів, які мають більшу гнучкість за традиційні фінансові установи. Саме цим шляхом прямує міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія КИТ Group, для якої обмін валют є флагманським напрямом бізнесу, масштабуючи свої сервіси, розширюючи географію та впроваджуючи нові рішення, що відповідають запитам людей.

Масштабування мережі: більше сервісу — більше можливостей

Збільшення фізичної присутності — це не лише питання розширення бізнесу, а й реакція на попит. Коли клієнт має зручний доступ до сервісів, він відчуває довіру та стабільність, може отримати послуги звичної якості у перевіреного партнера в будь-якій точці України. Саме тому в 2024 році КИТ Group суттєво розширила мережу (охоплено вже 30 міст України) і невдовзі відзначить відкриття 100-го відділення.

Але розширення — це не лише про кількість, але й про якість. У межах масштабного ребрендингу відділення КИТ Group отримують оновлену сучасну візуальну ідентичність, що виділяє бренд — робить його упізнаваним і зрозумілим. Це не просто зміна вивіски, а й сигнал ринку та клієнтам, що компанія розвивається, впроваджує інновації та формує новий стандарт фінансового сервісу.

Прозорість і передбачуваність: послуги, які дають упевненість

Курсова нестабільність залишається викликом для людей і фінансового ринку. Відповідь КИТ Group — сервіси, що дозволяють клієнтам мінімізувати ризики й отримувати вигідніші умови. Одним із таких рішень є онлайн-бронювання курсу на 60 хвилин. Це можливість зафіксувати курс і провести обмін за заздалегідь спланованим курсом, уникнувши непередбачуваних коливань і втрат.

Інша важлива складова сервісної екосистеми — індивідуальні умови для клієнтів. КИТ Group пропонує персоналізовані курси для великих операцій, що забезпечує додаткову фінансову вигоду. Банківський сектор через властиві йому складні регуляції не пропонує таких рішень, що робить небанківські сервіси більш привабливими для багатьох споживачів.

FinTech-інновації — головний драйвер трансформацій фінансових послуг, які стають дедалі більш «людяними», прозорими та безпечними завдяки блокчейн-технологіям, штучний інтелект забезпечує персоналізовані сервіси та пропозиції для кожного клієнта, а автоматизація процесів мінімізує ризики та пришвидшує роботу. Менш бюрократизовані та більш інноваційні небанківські фінустанови стають головним драйвером змін.

Клієнту часто, крім сервісу, потрібна і професійна порада фахівців — компанія КИТ Group не лише розвиває клієнтський супровід, а є єдиною з операторів свого ринкового сегмента, що готує професійні валютні огляди й аналітику для клієнтів, допомагаючи їм ухвалювати обґрунтовані рішення про операції та інвестиції.

Вихід на новий рівень: інвестиції та міжнародний рлзвиток

Фінансовий ринок змінюється, тому небанківські сервіси трансформуються у ширші сервісні екосистеми. Запуск інвестиційного дивізіону КИТ Invest — стратегічний крок, що відкриє клієнтам доступ до ринків капіталу.

Міжнародний розвиток КИТ Group також набирає обертів. Компанія присутня у Нідерландах, Болгарії, Угорщині, Польщі, Чехії та ОАЕ. Це не просто вихід на нові ринки, це інтеграція українських фінансових сервісів у міжнародну систему.

Однією з ключових подій року стала участь КИТ Group у великому інвестиційному саміті у Лондоні. Ініціатива українського посольства та британської сторони об’єднала лідерів фінансового ринку й інвесторів, які формують глобальну економічну політику. Для КИТ Group це не лише майданчик для взаємодії з партнерами, а й наш внесок в інтеграцію українського бізнесу у світову фінансову інфраструктуру.

Далі — відкриття нових ринкових ніш

Інтеграція наших послуг із криптоактивами буде наступним кроком. Як і решта учасників фінансового ринку, ми інтенсивно готуємось до унормування операцій із криптоактивами. Це без перебільшення стане новим великим етапом розвитку фінансового сектору та його послуг, перевірить можливості учасників ринку до адаптації та інновацій, відкриє нові можливості для розвитку бізнесу та нових сервісів — від транзакцій до смартконтрактів та інвестиційних рішень. Розвиток сервісів у галузі криптоактивів забезпечить українській економіці наступний інноваційний апгрейд і створить ще один потужний сектор, який зробить свій внесок в економічне зростання.

КИТ Group продовжує готуватися до цього майбутнього, аналізуючи можливості інтеграції криптофінансів у свою сервісну екосистему. Це логічний наступний крок для інноваційної FinTech-компанії, яка має комплексну стратегію зростання, чітку візію розвитку фінансового ринку та плани інтеграції у глобальну фінансову інфраструктуру.