Рада ввела обязательную реструктуризацию потребкредитов для людей с затронутых войной территорий

Верховная Рада приняла закон о введении обязательной реструктуризации во время военного положения и 30 дней после него потребительских кредитов для некоторых категорий лиц с территорий, затронутых войной.

За соответствующий законопроект №9051 во втором чтении и в целом 10 июня проголосовали 264 депутата. Ни один не был против, однако один – внефракционный Александр Дубинский (экс-"Слуга народа") – воздержался.

Речь идет о введении в указанный период обязательной реструктуризации обязательств потребителей по договорам о потребительском кредите, если местом постоянного проживания или покинутым местом постоянного проживания потребителя (в частности, если потребитель состоит на учете как внутренне перемещенное лицо) является территория, на которой ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированная Россией территория.

Механизм будет действовать, если государственная и социальная материальная помощь, пенсионное обеспечение и/или благотворительная помощь являются единственным источником дохода потребителя и членов его семьи; если потребитель является отцом или матерью многодетной семьи и получает субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг; а также если потребитель или член его семьи являются лицом с инвалидностью в результате войны и совокупный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает двух минимальных зарплат.

Заемщики должны постоянно проживать или уехать с территории, на которой ведутся боевые действия, или на ВОТ и не иметь просроченной задолженности по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Закон также устанавливает запрет на требование просроченной задолженности кредитору и коллекторской компании на период военного положения и в течение 30 дней после его окончания.

Кроме того, принят в целом 256 голосами и законопроект №9052, предусматривающий отнесение доходов, полученных указанными выше заемщиками вследствие обязательной реструктуризации их обязательств по потребительским кредитам, в перечень доходов, не включаемых в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

Законопроекты были разработаны Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и поданы в парламент Кабинетом министров. Первым изменяются соответствующие нормы закона о потребительском кредитовании, вторым – соответственно, нормы Налогового кодекса.

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