Кабмин предлагает реструктуризировать потребительские кредиты для людей с прифронтовых и оккупированных территорий

Кабинет министров предлагает Верховной Раде ввести обязательную реструктуризацию во время военного положения и 30 дней после него потребительских кредитов для людей с территорий, затронутых войной.

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Как сообщил в Telegram-канале представитель правительства в парламенте, соответствующий законопроект зарегистрирован под №9051. Пока его текст на сайте парламента не доступен.

Как указал Мельничук, документ предусматривает внесение соответствующих изменений относительно особенностей начисления процентов по потребительским кредитам в заключительные и переходные положения закона о потребительском кредитовании.

Речь идет о введении в указанный период обязательной реструктуризации обязательств потребителей по договорам о потребительском кредите, если местом постоянного проживания или покинутым местом постоянного проживания потребителя (в частности, если потребитель состоит на учете как внутренне перемещенное лицо) является территория, на которой ведутся (велись) боевые действия или же временно оккупированная Россией территория.

Отмечается, что законопроект направлен на комплексное решение "проблемы начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов" по договорам потребительского кредита у потребителей из соответствующих мест.

Кроме того, как сообщил представитель Кабмина в Раде, внесен законопроект №9052, которым предлагается внести доходы, полученные вышеуказанными заемщиками в результате обязательной реструктуризации их обязательств по потребкредитам, в перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

Напомним, что список территорий боевых действий и оккупированных территорий с указанием сроков таких статусов ведет Министерство по реинтеграции оккупированных территорий. В нынешнем формате его впервые утвердили 22 декабря, и с тех пор сообщалось лишь об изменении в нем статуса Киева.

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