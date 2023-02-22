Кабмін пропонує реструктуризувати споживчі кредити для людей з прифронтових та окупованих територій

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді запровадити обов'язкову реструктуризацію під час воєнного стану та 30 днів після нього споживчих кредитів для людей з територій, зачеплених війною.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Як повідомив у Telegram-каналі представник уряду в парламенті, відповідний законопроект зареєстровано під №9051. Наразі його текст на сайті парламенту не доступний.

Втім, як вказав Мельничук, документ передбачає внесення відповідних змін щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами до прикінцевих та перехідних положень закону про споживче кредитування.

Йдеться про запровадження у зазначений період обов’язкової реструктуризаціюїзобов'язань споживачів за договорами про споживчий кредит, якщо місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання споживача (зокрема, якщо споживач перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа) є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована Росією територія.

Зазначається, що законопроект спрямований на комплексне вирішення "проблеми нарахування надмірних та непропорційно великих процентів" за договорами про споживчий кредит у споживачів з відповідних місць.

Окрім цього, як повідомив представник Кабміну в Раді, внесено законопроект №9052, яким пропонується внести доходи, отримані зазначеними вище позичальниками внаслідок обов’язкової реструктуризації їхніх зобов'язань за споживчими кредитами, до переліку доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Нагадаємо, що список територій бойових дій та окупованих територій із зазначенням термінів таких статусів веде Міністерство з реінтеграції окупованих територій. В нинішньому форматі його вперше затвердили 22 грудня, і з тих пір повідомлялося лише про зміну в ньому статусу Києва.

Джерело фото: ua.depositphotos.com