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Российский рубль стремительно обесценивается и обрушивает акции "Газпрома"
Российская валюта продолжает стремительно падать. Курс доллара на международном валютном рынке Forex вырос на 8,5% и по состоянию на 16:20 составляет 114,5 рубля. Акции российского " Газпрома " резко упали, достигнув менее $1 за единицу
Об этом пишет "Радио Свобода".
Курс евро на международном валютном рынке Forex поднялся более чем на 120 рублей. За день он вырос на 9%.
Центробанк России устанавливал официальный курс доллара на 27 ноября на уровне 105,06 рубля, евро – 110,49.
Курс доллара по отношению к рублю поднялся выше отметки 110 руб. впервые за два года и восемь месяцев, в предыдущий раз это было в марте 2022 года.
Как пишет Investing.com со ссылкой на данные торгов. Акции российского "Газпрома" резко упали, достигнув менее $1 за единицу. По данным торгов, в рублевом эквиваленте цена акций приближается к историческим минимумам. До этого, на пике, одна акция "Газпрома" стоила $8,5 — в восемь раз больше, чем сейчас.
Заметим, курс рубля падает по отношению к доллару и евро с начала осени. По словам российских аналитиков, рубль ослабевает из-за "большой геополитической неопределенности" и чрезмерной ликвидности. Падению способствует, в частности, новый пакет санкций США против российского "Газпромбанка", одного из крупнейших поставщиков валюты в стране.
Аналитики прогнозируют, что американские санкции в отношении "Газпромбанка" приведут к сокращению притока газовой выручки в Россию.
В ноябре Министерство финансов РФ прогнозировало средний курс доллара в 103 рубля к 2027 году. Таковой прогноз был прописан в принятом Госдумой и Советом Федерации проекте федерального бюджета. Однако, как видим, рубль дешевеет скорее прогнозов ведомства.
Заметим, что Московская биржа — крупнейшая биржевая площадка в России — приостановила торги по доллару и евро после того, как министерство финансов США в июне ввело санкции в отношении нее. После введения ограничений ключевой валютой на российском валютном рынке стал юань, по данным ЦБ РФ, приходится 99% всех биржевых операций.