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Російський рубль стрімко знецінюється і обвалює акції "Газпрому"

Російська валюта продовжує падати та оновила мінімум з березня 2022 року
Російська валюта продовжує падати та оновила мінімум з березня 2022 року

Російська валюта продовжує стрімко падати. Курс долара на міжнародному валютному ринку Forex виріс на 8,5%  та станом на 16.20 становить 114,5 рубля. Акції російського "Газпрому" різко впали, досягнувши менш як $1 за одиницю 

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Про це пише "Радіо Свобода".

Курс євро на міжнародному валютному ринку Forex піднявся понад 120 рублів. За день він зріс на 9%.

Центробанк Росії встановлював офіційний курс долара на 27 листопада на рівні 105,06 рубля, євро - 110,49.

Курс долара по відношенню до рубля піднявся вище за відмітку 110 руб. вперше за два роки та вісім місяців, попереднього разу таке було у березні 2022 року.

Як пише Investing.com із посиланням на дані торгів.  Акції російського "Газпрому" різко впали, досягнувши менш як $1 за одиницю. За даними торгів, у рублевому еквіваленті ціна акцій наближається до історичних мінімумів. До цього, на піку, одна акція "Газпрому" коштувала $8,5 — у вісім разів більше, ніж зараз.

Зауважимо, курс рубля падає по відношенню до долара та євро з початку осені. За словами російських аналітиків, рубль слабшає через "велику геополітичну невизначеність" та надмірну ліквідність. Падінню сприяє, зокрема, новий пакет санкцій США проти російського "Газпромбанку", одного з найбільших постачальників валюти в країні.

Аналітики прогнозують, що американські санкції щодо "Газпромбанку" призведуть до скорочення припливу газової виручки до Росії.

У листопаді Міністерство фінансів РФ прогнозувало середній курс долара у 103 рублі до 2027 року. Такий прогноз був прописаний у прийнятому Держдумою та Радою Федерації проект федерального бюджету. Однак, як бачимо, рубль дешевшає швидше за прогнози відомства.

Зауважимо, Московська біржа — найбільший біржовий майданчик у Росії — призупинила торги доларом та євро після того, як міністерство фінансів США у червні запровадило санкції щодо неї. Після введення обмежень ключовою валютою на російському валютному ринку став юань, який, за даними ЦБ РФ, припадає 99% всіх біржових операцій.

Автор:
Світлана Манько