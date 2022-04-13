S&P объявило выборочный дефолт одной из крупнейших российских золотодобывающих компаний Petropavlovsk

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг золотодобывающей компании Petropavlovsk до "выборочного дефолта" и отозвало его. Об этом сообщает издание “Украинская правда” со ссылкой на сообщение агентства.

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Причиной стала неуплата процентов по кредиту Газпромбанка. Компания, зарегистрированная в Великобритании, заявляла, что не может рассчитаться с банком из-за того, что он под британскими санкциями.

Напомним, ранее агентство S&P сообщило, что Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.