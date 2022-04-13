S&P оголосило вибірковий дефолт однієї з найбільших російських золотодобувних компаній Petropavlovsk

Рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг золотодобувної компанії Petropavlovsk до "вибіркового дефолту" та відкликало його. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на повідомлення агентства.

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Причиною стала несплата відсотків за кредитом Газпромбанку. Компанія, зареєстрована у Великій Британії, заявляла, що не може розрахуватися з банком через те, що він під британськими санкціями.

Нагадаємо, раніше агентство S&P повідомило, що Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом, тому що запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.