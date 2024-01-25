Суд удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов по взысканию с России 1,9 млрд грн

Хозяйственный суд г. Киева 23 января 2024 года принял решение о взыскании с РФ более 1,9 млрд грн ущерба, причиненного действиями государства-агрессора ПАО "Коммерческий банк "Украинский финансовый мир".

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Принято первое судебное решение по искам Фонда гарантирования вкладов в Российскую Федерацию о возмещении ущерба, нанесенного банку в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. 23 января Хозяйственный суд г. Киева принял решение о взыскании с РФ в лице Министерства юстиции Российской Федерации более 1,9 млрд грн ущерба, причиненного действиями государства-агрессора ПАО "Коммерческий банк "Украинский финансовый мир" (далее – Банк, ПАО "КБ "УФС")", - говорится в сообщении ФГВФЛ.

В Фонде напомнили, что головной офис и почти все активы ПАО "КБ "УФС" находились в г. Донецке и фактически потеряны в результате временной оккупации Донецка и других территорий ОРДЛО подконтрольными России военными террористическими группировками.

Отмечается, что Банк был признан неплатежеспособным постановлением НБУ от 14.08.2014, на основании чего 15 августа 2014 года ФГВФЛ ввел в нем временную администрацию.

Общая сумма иска по объему утраченных активов банка на временно оккупированных территориях составила 1,9 млрд. грн.

"Судебные решения, подтверждающие ответственность страны-агрессора за нанесенный ущерб, чрезвычайно важны. Поскольку они закладывают правовую основу в перспективе для возмещения потерь, нанесенных Россией за годы вооруженной агрессии. Это вопрос экономический и моральный: все разрушения и убытки, понесенные банками и их клиентами в результате развязанной Россией войны должно покрыть государство-агрессор. Такие процессы сложны и длительны, однако Фонд гарантирования будет продолжать работу по доказыванию всех таких фактов в судах", - заявил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

В ФГВФЛ добавили, что согласно законодательству ответчик может обжаловать решение суда в течение 30 дней со дня его обнародования.

Напомним, в ноябре 2023 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда удовлетворил жалобу Фонда гарантирования вкладов физических лиц и направил на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева дело по иску фонда против связанных лиц банка "Михайловский" о взыскании 742,55 миллиона гривен. Речь шла об иске к бывшему владельцу банка Виктору Полищуку и экс-исполняющему обязанности председателя правления этого финучреждения Денису Панфилову. По мнению ФГО, они своими решениями привели к выводу из банка активов, следствием чего стала его неплатежеспособность и невозможность проведения расчетов с кредиторами.

Фото: ua.depositphotos.com