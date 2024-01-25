Суд задовольнив позов Фонду гарантування вкладів щодо стягнення з Росії 1,9 млрд грн

Господарський суд м. Києва 23 січня 2024 року ухвалив рішення про стягнення з РФ понад 1,9 млрд грн шкоди, завданої діями держави-агресора ПАТ "Комерційний банк "Український фінансовий світ".

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Ухвалено перше судове рішення за позовами Фонду гарантування вкладів до Російської Федерації про відшкодування збитків, завданих банку внаслідок збройної агресії РФ проти України. 23 січня Господарський суд м. Києва ухвалив рішення про стягнення з РФ в особі Міністерства юстиції Російської Федерації понад 1,9 млрд грн шкоди, завданої діями держави-агресора ПАТ "Комерційний банк "Український фінансовий світ" (далі – Банк, ПАТ "КБ "УФС")", - йдеться в повідомленні ФГВФО.

У Фонді нагадали, що головний офіс та майже всі активи ПАТ "КБ "УФС" знаходились у м. Донецьку та були фактично втрачені внаслідок тимчасової окупації Донецька та інших територій ОРДЛО підконтрольними Росії військовими терористичними угрупуваннями.

Зазначається, що Банк був визнаний неплатоспроможним постановою НБУ від 14.08.2014, на підставі чого 15 серпня 2014 року ФГВФО запровадив у ньому тимчасову адміністрацію.

Загальна сума позову за обсягом втрачених активів банку на тимчасово окупованих територіях склала 1,9 млрд грн.

"Судові рішення, які підтверджують відповідальність країни-агресора за завдані збитки, надзвичайно важливі. Оскільки вони закладають правове підґрунтя у перспективі для відшкодування втрат, завданих Росією за роки збройної агресії. Це питання економічне та моральне: усі руйнації та збитки, яких зазнали банки та їхні клієнти внаслідок розв’язаної Росією війни, має покрити держава-агресор. Такі процеси складні та тривалі, проте Фонд гарантування продовжуватиме роботу з доведення усіх таких фактів у судах", - заявив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

У ФГВФО додали, що, відповідно до законодавства, відповідач може оскаржити рішення суду упродовж 30 днів з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Касаційний господарський суд у складі Верховного суду задовольнив скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та направив на новий розгляд до Господарського суду Києва справу за позовом фонду проти пов’язаних осіб банку "Михайлівський" про стягнення 742,55 мільйона гривень. Йшлося про позов до колишнього власника банку Віктора Поліщука і екс-виконувача обов'язків голови правління цієї фінустанови Дениса Панфілова. На думку ФГВ, вони своїми рішеннями призвели до виведення з банку активів, наслідком чого стала його неплатоспроможність та неможливість проведення розрахунків з кредиторами.

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