В 2024 году курс биткоина может вырасти до $55 тыс. - Орыщак

Апрельский халвинг биткоина может повлиять на рост "цифрового золота" до $50-55 тыс., считает аналитик ЦБТ Максим Орыщак. То есть, в 2024 году курс известной криптовалюты может возрасти до 15-25%.

"Примеров реализации подобного сценария уже немало. В частности, во время последнего предхалвингового ралли – в период с января по 11 мая 2020 года – BTC подорожал на 22%", – говорит Орыщак.

По его мнению, в первой половине 2024 г. тренд роста BTC будет в рамках 15-25%. То есть, курс монеты может достигнуть $50-55 тыс.

А вот во второй половине 2024 года биткоин может ожидать серьезного роста. Как показывает статистика, на постхалвинговом ралли – то есть через 5-6 месяцев после халвинга BTC – "цифровое золото" показывает очень сильные результаты.

"В этот период прирост стоимости главной криптовалюты может возрасти от 65-70% и более", - говорит Орыщак.

Какие события будут влиять на рост биткоина

Также на позитивные настроения биткоина во второй половине 2024 года могут влиять новости по споту Bitcoin-ETF, обращают внимание эксперты. То есть, когда эти фонды будут одобрены SEC и полноценно заработают в США, крупнейший финансовый рынок в мире получит инструменты для прямых инвестиций в Bitcoin. Понятно, что "цифровое золото" может получить новый толчок к росту курса.

"В таких условиях логично, что во второй половине 2024 года BTC может увеличиться на 30-35% и обновить исторический максимум в $68 990", - акцентирует Орыщак.

Больше о том, какие перспективы и вызовы ожидают биткоин в 2024 году, вскоре читайте в материале Delo.ua.