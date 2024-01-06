В 2024 році курс біткоїну може зрости до $55 тис. - Орищак

Квітневий халвінг біткоїну може вплинути на зростання "цифрового золота" до $50-55 тис., вважає аналітик ЦБТ Максим Орищак. Тобто, у 2024 році курс відомої криптовалюти може зрости до 15-25%.

"Прикладів реалізації подібного сценарію вже є чимало. Зокрема, під час останнього передхалвінгового ралі - у період із січня по 11 травня 2020 року - BTC подорожчав на 22%", - говорить Орищак.

На його думку, в першій половині 2024 року тренд зростання BTC буде у рамках 15-25%. Тобто, курс монети може досягти $50-55 тис.

А ось у другій половині 2024 року біткоїн може очікувати серйозне зростання. Як показує статистика, на постхалвінговому ралі – тобто, через 5-6 місяців після халвінгу BTC – "цифрове золото" показує дуже сильні результати.

"В цей період приріст вартості головної криптовалюти може зрости від 65-70% і більше", - говорить Орищак.

Які події впливатимуть на зростання біткоїну

Також на позитивні настрої біткоїну у другій половині 2024 року можуть впливати новини по темі спотові Bitcoin-ETF, звертають увагу експерти. Тобто, як тільки ці фонди будуть схвалені SEC та повноцінно запрацюють у США, найбільший фінансовий ринок у світі отримає інструменти для прямих інвестицій у Bitcoin. Зрозуміло, що "цифрове золото" може отримати новий поштовх для зростання курсу.

"В таких умовах логічно, що у другій половині 2024 року BTC може зрости на 30-35% та оновити історичний максимум у $68 990", - акцентує Орищак.

Більше про те, які перспективи та виклики очікують біткоїн у 2024 році, читайте незабаром в матеріалі Delo.ua.