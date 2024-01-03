В начале января-2024 курс доллара может колебаться на уровне 37,90-38,40 грн – прогноз эксперта

На старте 2024 года средний курс доллара может находиться в пределах 37,90–38,40 грн. Но поведение валюты будет зависеть от интервенций НБУ. Об этом в комментарии Delo.ua рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

"Если НБУ в начале января сохранит объем валютных интервенций на уровне предыдущих недель, то украинская валюта замедлит или даже прекратит снижение. Тогда средний курс доллара США в банках страны останется в диапазоне 37,90-38,40 грн, а средний курс евро – на равны 42,10-42,60 грн", - отметил Орыщак.

По мнению эксперта, на курс гривны будут влиять следующие события:

Из внутренней статистики можно выделить отчет о валютных резервах Украины за декабрь. Публикация состоится в пятницу, 5 января. Учитывая большой объем валютных интервенций НБУ в последние недели, ожидается существенное сокращение резервов. Это негативно для гривны.

Из внешних событий самыми важными должны стать публикация протоколов ФРС и отчет по рынку труда США за декабрь. Последнее заседание американского регулятора прошло в очень мягком ключе. Протоколы в среду 3 января должны освежить его в памяти инвесторов. Для доллара США это негативно.

Также в пятницу, 5 января, инвесторы будут внимательно следить за декабрьскими данными по американскому рынку труда. Отчет за ноябрь оказался сильнее прогнозов Уолл-стрит. Но экономика США в четвертом квартале 2023 года замедлялась. Охлаждение в декабрьской статистике может проявиться понижение занятости. Для доллара США это негативно.

Как менялся курс доллара в конце декабря-2023

Напомним, согласно данным сайта finance.ua, в конце 2023 года, в период с 25 по 29 декабря, наличный доллар изменился с 37,57-38,14 грн до 38,19-38,93 грн.

Как объясняет Максим Орыщак, на прошлой неделе на валютном рынке важных событий не происходило. Динамика курса гривны оставалась в полной власти НБУ.

"Согласно последним доступным данным, Нацбанк третью неделю подряд наращивал объем валютных интервенций с $862 млн. в неделю до $977 млн. Это говорит об усиливающемся дисбалансе. Рост спроса на валюту опережает рост предложения. Поэтому гривна может и дальше дорожать по отношению к доллару ", - говорит эксперт