На початку січня-2024 курс долара може коливатися на рівні 37,90-38,40 грн - прогноз експерта

На старті 2024 року середній курс долара може знаходитися у межах 37,90-38,40 грн. Але поведінка валюти буде залежати від інтервенцій НБУ. Про це в коментарі Delo.ua розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

"Якщо НБУ на початку січня збереже обсяг валютних інтервенцій на рівні попередніх тижнів, то українська валюта сповільнить чи навіть припинить зниження. Тоді середній курс долара США в банках країни залишиться в діапазоні 37,90-38,40 грн, а середній курс євро - на рівні 42,10-42,60 грн", - зазначив Орищак.

На думку експерта, на курс гривні будуть впливати такі події:

Зі внутрішньої статистики можна виділити звіт про валютні резерви України за грудень. Публікація відбудеться у п'ятницю, 5 січня. Враховуючи великий обсяг валютних інтервенцій НБУ в останні тижні, очікується суттєве скорочення резервів. Це є негативним для гривні.

Зі зовнішніх подій найважливішими мають стати публікація протоколів ФРС та звіт з ринку праці США за грудень. Останнє засідання американського регулятора пройшло дуже м'якому ключі. Протоколи у середу, 3 січня, мають освіжити його у пам'яті інвесторів. Для долара США це є негативним.

Також у п'ятницю, 5 січня, інвестори уважно стежитимуть за грудневими даними щодо американського ринку праці. Звіт за листопад виявився сильнішим за прогнози Уолл-стріт. Але економіка США у четвертому кварталі 2023 року сповільнювалася. Охолодження у грудневій статистиці може проявитися зниження зайнятості. Для долара США це є негативним.

Як змінювався курс долара наприкінці грудня-2023

Нагадаємо, згідно з даними сайту finance.ua, наприкінці 2023 року, в період з 25 до 29 грудня, готівковий долар змінився з 37,57-38,14 грн до 38,19-38,93 грн.

Як пояснює Максим Орищак, минулого тижня на валютного ринку важливих подій не відбувалося. Динаміка курсу гривні залишалася у повній владі НБУ.

"Згідно з останніми доступними даними, Нацбанк третій тиждень поспіль нарощував обсяг валютних інтервенцій з $862 млн. на тиждень до $977 млн. Це говорить про дисбаланс, що посилюється. Зростання попиту валюту випереджає зростання пропозиції. Тому гривня може й надалі дорожчати по відношенню до долару", - говорить експерт