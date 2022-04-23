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В ПриватБанке очередной сбой из-за аварии на каналах связи
ПриватБанк сообщил об аварии на каналах связи и предупредил, что клиенты могут столкнуться с задержками в работе сервисов и банкоматов и при оплате картами.
В субботу, 23 апреля, ПриватБанк сообщил об аварии на каналах связи. Поэтому клиенты банка могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов, сети банкоматов и оплаты картами.
«Специалисты банка делают все возможное для скорейшего возобновления стабильной работы», — сообщает прессслужба банка.
Напомним, 17 апреля ПриватБанк с 23:00 до 8:00 18 апреля проводил очередной этап плановых регламентных работ в приложении Приват24. Сервисы в это время были недоступны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее, 11 апреля, ПриватБанк продолжил технологическую паузу в проведении платежей через приложение "Приват24". Ее для проведения технических работ в банке ввели с 23:00 воскресенья , 10 апреля.