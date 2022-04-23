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У ПриватБанк черговий збій через аварію на каналах зв'язку

У ПриватБанк черговий збій через аварію на каналах зв'язку

ПриватБанк повідомив про аварію на каналах зв'язку і попередив, що клієнти можуть зіткнутися з затримками в роботі сервісів і банкоматів і при оплаті картами.

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У суботу, 23 квітня, Приватбанк повідомив про аварію на каналах зв'язку. Через це клієнти банку можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів, мережі банкоматів та оплати картками. 

«Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи», — повідомляє пресслужба банку. 

Нагадаємо, 17 квітня ПриватБанк з 23:00 до 8:00 18 квітня проводив черговий етап планових регламентних робіт у додатку “Приват24”. Сервіси в цей час були недоступні.

Раніше, 11 квітня  ПриватБанк продовжив технологічну паузу у проведенні платежів через додаток "Приват24". Її задля проведення технічних робіт у банку ввели з 23:00 неділі, 10 квітня.