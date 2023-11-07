В Украине изучают возможности использования розничных CBDC

Национальный банк Украины изучает возможность использования для трансграничных сделок розничные цифровые валюты центробанков или CBDC, рассказали Delo.ua в пресс-службе НБУ. Такие исследования проходят в рамках проекта "Е-гривна". Больше о том, что такое розничные и оптовые CBDC и зачем они нужны читайте в статье Delo.ua "Оптовые CBDC. Как центробанки тестируют цифровые валюты в финансовых операциях между разными странами мира".

Как пояснили в пресс-службе НБУ, оптовые/групповые расчеты – это расчеты между финансовыми учреждениями, обычно на крупные суммы, например платежи для расчетов по ценным бумагам, операциям с иностранной валютой, межбанковские расчеты.

"Национальный банк не проводил основательных исследований оптовых CBDC, поскольку изучает возможность использования для трансграничных операций именно розничных CBDC, так как розничная форма цифровой валюты центрального банка может потенциально использоваться украинскими гражданами в будущем. Это является одним из направлений исследований в проекте "Е-гривна", – рассказали нам в НБУ.

Напомним, целью проекта "Е-гривна" (цифровые деньги НБУ) является определение необходимости внедрения в Украине собственной розничной CBDC – е-гривны.

"В рамках проекта в фокусе внимания Национального банка находятся исследования и анализ проектов других центробанков прежде всего по розничным CBDC – для учета международного опыта по избранным технологиям, дизайну и модели их архитектуры", - пояснили в пресс-службе НБУ.

Почему центробанки изучают оптовые CBDC

Эксперты Atlantic Council ведут трекер CBDC по всему миру. Согласно данным ресурса, в настоящее время 130 стран мира изучают перспективы создания цифровых валют центральных банков. Это около 98% мирового ВВП.

Понятно, что некие страны сфокусировались конкретно на исследовании оптовых CBDC. В частности, в США развитие розничной CBDC для клиентов остановилось, однако продвигается вперед тема оптового (межбанковского) CBDC. После вторжения России в Украину и при увеличении санкции со стороны G7 оптовые разработки CBDC удвоились.

В настоящее время на сайте Atlantic Council можно узнать о 16 трансграничных оптовых проектах CBDC, которые внедряют центробанки Китая, Малайзии, Австралии, Израиля, Европы и других стран мира.

"Этот способ взаиморасчетов и переводов более быстрый и простой с точки зрения перевода средств. Это альтернативный канал, поэтому проекты оптовых CBDC имеют перспективы для развития", - считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Больше о том, как проекты оптовых CBDC могут изменить финансовую систему в Украине и в мире, читайте в статье Delo.ua "Оптовые CBDC. Как центробанки тестируют цифровые валюты в финансовых операциях между разными странами мира".