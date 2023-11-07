В Україні вивчають можливості використання роздрібних CBDC

Національний банк України вивчає можливість використання для транскордонних операцій роздрібні цифрові валюти центробанків або CBDC, розповіли Delo.ua в пресслужбі НБУ. Такі дослідження відбуваються в рамках проєкту "Е-гривня". Більше про те, що таке роздрібні та оптові CBDC та навіщо вони потрібні, читайте в статті Delo.ua "Оптові CBDC. Як центробанки тестують цифрові валюти у фінансових операціях між різними країнами світу".

Як пояснили в пресслужбі НБУ, оптові/гуртові розрахунки – це розрахунки між фінансовими установами, зазвичай на великі суми, наприклад, платежі для розрахунків за цінними паперами, операціями з іноземною валютою, міжбанківські розрахунки.

"Національний банк не проводив ґрунтовних досліджень оптових CBDC, оскільки вивчає можливість використання для транскордонних операцій саме роздрібних CBDC, так як роздрібна форма цифрової валюти центрального банку може потенційно використовуватись українськими громадянами в майбутньому. Це є одним з напрямків досліджень в проєкті "Е-гривня", - розказали нам в НБУ.

Нагадаємо, метою проєкту "Е-гривня" (цифрові гроші НБУ) є визначення необхідності впровадження в Україні власної роздрібної CBDC – е-гривні.

"У рамках проєкту у фокусі уваги Національного банку перебувають дослідження та аналіз проєктів інших центробанків насамперед щодо роздрібних CBDC – для врахування міжнародного досвіду щодо обраних технологій, дизайну та моделі їх архітектури", - пояснили у пресслужбі НБУ.

Чому центробанки вивчають оптові CBDC

Експерти Atlantic Council ведуть трекер CBDC по всьому світу. Згідно з даними ресурсу, зараз 130 країн світу вивчають перспективи створення цифрових валют центральних банків. Це біля 98% світового ВВП.

Відомо, що деякі країни сфокусувалися саме на вивченні оптових CBDC. Зокрема, в США розвиток роздрібної CBDC для клієнтів зупинився, проте просувається вперед тема оптового (міжбанківського) CBDC. Після вторгнення Росії в Україну та під час збільшення санкції з боку G7, оптові розробки CBDC подвоїлися.

Наразі на сайті Atlantic Council можна дізнатися про 16 транскордонних оптових проектів CBDC, які впроваджують центробанки Китаю, Малайзії, Австралії, Ізраілю, Європи та інших країн світу.

"Цей спосіб взаєморозрахунків та переказів є більш швидким та простим з погляду переказу коштів. Це альтернативний канал, тому проєкти оптових CBDC мають перспективи для розвитку", - вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Більше про те, як проєкти оптових CBDC можуть змінити фінансову систему в Україні та світі, читайте у статті Delo.ua "Оптові CBDC. Як центробанки тестують цифрові валюти у фінансових операціях між різними країнами світу".