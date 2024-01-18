В Украине разработали перечень навыков финансовой грамотности, которыми должны обладать дети всех возрастов

Специалисты Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Министерства образования и науки Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку подготовили Рамку финансовых компетентностей детей и молодежи Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в разработанном документе описаны ключевые финансовые компетентности юных украинцев от 5 до 18 лет. Речь идет, в частности, о наборе знаний, умений, навыков и особенностей отношения к вопросам в сфере управления личными финансами и потребления финансовых услуг.

Эти знания и умения являются основой для принятия ответственных финансовых решений, обеспечения и улучшения собственного благосостояния.

Рамка поделена на четыре раздела:

1. Деньги и сделки.

2. Планирование и управление деньгами.

3. Риски и вознаграждение.

4. денежный ландшафт.

Также в Рамке выделены следующие сквозные линии:

цифровые денежные компетентности;

компетентности в области устойчивого развития;

финансовая стойкость;

предприимчивость;

гражданская ответственность.

Каждая компетентность описана в трех измерениях:

осведомленность, знание и понимание;

навыки и поведение;

уверенность, мотивация и отношение.

Всего в документе описано примерно 900 финансовых компетентностей, которые должны овладеть учащимися к моменту окончания дошкольного, начального (4-й класс), базового среднего (9-й класс) и профильного среднего образования (12-й класс).

Развитие финансовой грамотности для Национального банка является одним из приоритетов. Согласно исследованиям уровень финансовой грамотности молодежи — на низком уровне, и мы стремимся это изменить. Рамка финансовых компетентностей детей и молодежи Украины — это существенный шаг для обеспечения последовательного и комплексного подхода в развитии политики в сфере повышения уровня финансовой грамотности детей и молодежи. Следующий шаг - разработка в соответствии с Рамкой учебных программ и материалов и внедрение их в учебный процесс", - прокомментировал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Финансовые компетентности - это непременная часть жизни каждого и каждой из нас, ведь уровень овладения ими определяет то, насколько грамотно мы распоряжаемся собственными ресурсами. Эта Рамка поможет сформировать целостное и универсальное представление об уровне финансовой грамотности у детей и молодежи в Украине. В то же время - усовершенствовать обучение финансовым компетентностям, в том числе и в учебных заведениях", — подчеркнул министр образования и науки Украины Оксен Лесной.

Рамка доступна для свободного использования государственными органами, частными организациями и гражданским обществом по этой ссылке.

Для удобства пользования пригодится инструмент для быстрого подбора финансовых компетентностей в формате "Excel". Посредством специальных тегов разработчики образовательных программ, тренеры по финансовой грамотности и практике смогут выбрать и подобрать наиболее релевантные компетентности для конкретных этапов жизни ребенка или подростка.