В Україні розробили перелік навичок фінансової грамотності, якими повинні володіти діти різного віку

Фахівці Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства освіти і науки України та Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку підготували Рамку фінансових компетентностей дітей та молоді України.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що у розробленому документі описано ключові фінансові компетентності юних українців віком від 5 до 18 років. Ідеться, зокрема, про набір знань, умінь, навичок і особливостей ставлення до питань у сфері управління особистими фінансами та споживання фінансових послуг.

Ці знання й уміння є основою для ухвалення відповідальних фінансових рішень, забезпечення та поліпшення власного добробуту.

Рамка поділена на чотири розділи:

1. Гроші та угоди.

2. Планування та управління фінансами.

3. Ризики та винагорода.

4. Фінансовий ландшафт.

Також у Рамці виокремлено такі наскрізні лінії:

цифрові фінансові компетентності;

компетентності у сфері сталого розвитку;

фінансова стійкість;

підприємливість;

громадянська відповідальність.

Кожну компетентність описано в трьох вимірах:

обізнаність, знання та розуміння;

навички та поведінка;

упевненість, мотивація та ставлення.

Загалом у документі описано приблизно 900 фінансових компетентностей, які мають опанувати учні до моменту закінчення дошкільної, початкової (4-й клас), базової середньої (9-й клас) і профільної середньої освіти (12-й клас).

"Розвиток фінансової грамотності для Національного банку є одним із пріоритетів. Згідно з дослідженнями рівень фінансової грамотності молоді — на низькому рівні, і ми прагнемо це змінити. Рамка фінансових компетентностей дітей та молоді України — це суттєвий крок для забезпечення послідовного й комплексного підходу в розбудові державної політики у сфері підвищення рівня фінансової грамотності дітей та молоді. Наступний крок — розроблення відповідно до Рамки навчальних програм і матеріалів та впровадження їх у навчальний процес", — прокоментував голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Фінансові компетентності — це неодмінна частина життя кожного й кожної з нас, адже рівень опанування ними визначає те, наскільки грамотно ми розпоряджаємося власними ресурсами. Ця Рамка допоможе сформувати цілісне й універсальне уявлення про рівень фінансової грамотності в дітей та молоді в Україні. Та водночас — удосконалити навчання фінансових компетентностей, зокрема й у закладах освіти", — наголосив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Рамка доступна для вільного використання державними органами, приватними організаціями та громадянським суспільством за цим посиланням.

Для зручності користування нею в нагоді стане інструмент для швидкого добору фінансових компетентностей у форматі "Excel". За допомогою спеціальних тегів розробники освітніх програм, тренери з фінансової грамотності та практики зможуть обрати й підібрати найбільш релевантні компетентності для конкретних етапів життя дитини чи підлітка.