Валютные депозиты снова в тренде? Что происходит на рынке и чего ожидать от доходности вкладов

За июнь депозитный портфель физлиц вырос на 25 млрд грн, а в корпоративном секторе – более 13 млрд грн. Несмотря на то, что на рынке до сих пор доминируют гривневые депозиты, украинцы чаще стали размещать вклады в валюте. Дело разбиралось, действительно ли можно говорить о росте спроса на валютные депозиты и что будет с депозитным рынком дальше.

Объем средств населения и бизнеса в банках во II квартале значительно возрос и банки ожидают его дальнейший рост в следующем квартале. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального Опроса о банковском фондировании. По данным НБУ, финучреждения ожидают в течение ІІІ квартала дальнейшего роста объема средств населения и бизнеса. При этом опрошенные регулятором банки ожидают дальнейшего понижения стоимости депозитов для домохозяйств и юридических лиц.

Статистика действительно говорит о том, что в течение июня украинцы увеличили сбережения на своих депозитных счетах. Так, депозитный портфель вырос на 25 млрд грн (2,2%) и составляет 1,142 трлн грн. в целом по банковской системе, в мае эта цифра составляла 1,117 трлн грн. Выросли также и депозиты в корпоративном секторе – более чем на 13 млрд (до 1,366 трлн грн) .

Несмотря на то, что большую часть средств украинцы размещали на гривневых депозитах, вклады физлиц в валюте выросли более чем на 3,5 млрд грн в эквиваленте (+0,9% по сравнению с итогом мая). Если сравнивать показатели с июнем 2023 года, то рост будет еще больше — 5% (с 367,2 млрд грн в июне 2023, до 385,7 млрд грн в июне 2024).

Выросли также и показатели в корпоративном секторе. По сравнению с маем в июне корпоративный сектор имел в валютных депозитах на 0,4% больше – 421 млрд грн в эквиваленте. По сравнению с 2023 годом рост произошел на 15,7%.

Интересно, что рост объемов вкладов происходит, несмотря на то, что ставки по новым депозитам в национальной валюте для корпоративного сектора снизились на 0,1 п.п. м/м – до 6,9% годовых , а для населения – на 0,3 п.п. — до 8% годовых .

При этом базовая инфляция в июне составила 5%, а по обновленному прогнозу Нацбанка к концу года она вырастет до 8,5%, что будет больше, чем текущие ставки по депозитам.

Опрошенные редакцией эксперты и банкиры считают, что высокая инфляция и девальвация гривны – одна из причин, почему украинцы чаще стали выбирать валютные депозиты.

Действительно ли украинцы начали нести больше валюты в банки

Пока что Нацбанк обнародовал лишь оперативные данные по депозитам и позже эти цифры могут корректироваться. Но сейчас можно проследить определенные тренды и тенденции.

Эксперты говорят, что об увеличении спроса на валютные депозиты среди физлиц пока рано говорить. В основном рост объема валютных вкладов в гривневом эквиваленте объясняется ростом курса доллара. То есть если раньше 100 долларов на депозитном счете составляли около 3800 грн, то сейчас – 4100 грн. Но в то же время есть большой рост по депозитам именно среди корпоративных клиентов.

Динамика официального курса гривны к доллару и евро

По данным НБУ

Райффайзен Банк в комментарии отметил, что по корпоративным клиентам в течение полугодия заметно выросли объемы валютных пассивов. Прирост составил почти 30% с начала года.

По данным банка, если говорить о клиентах розничного бизнеса, то в последние два месяца валютные депозиты сегмента бизнес-банкинга (ФЛПы, микробизнес) наоборот уменьшаются. В то же время, остатки на валютных депозитах клиентов – физических лиц растут как в долларах, так и в евро.

Корпоративные клиенты по разным причинам выбирают валютные депозиты для целей долгосрочного аккумулирования средств:

сезонное накопление аграриями выручки перед началом нового сезона и хеджирование валютных рисков;

аккумулировании экспортной выручки для расчетов с иностранными контрагентами;



накопление для будущих инвестиционных проектов



Алина Компанец, директор по маркетингу Unex Bank, считает, что увеличение портфеля валютных депозитов населения в июне не является драматичным. Более справедливо называть его коррекцией. Рост показателя в гривневом эквиваленте вызван в основном подорожанием доллара. Если смотреть на остатки средств в долларовом эквиваленте, рост портфеля валютных вкладов в течение июня составляет около $78 млн.

На протяжении многих лет абсолютный показатель валютного депозитного портфеля населения в долларовом эквиваленте остается почти неизменным. Также больше всего в июне росли валютные остатки средств населения на счетах по требованию. Что свидетельствует, прежде всего, об увеличении спроса на приобретение безналичной иностранной валюты в приложениях банков в пределах лимита 50 тыс. грн в месяц Алина Компанец Директор по маркетингу Unex Bank

Экономист Борис Кушнирук отметил, что именно неопределенная ситуация с курсом рождает ситуацию, когда люди начинают вкладываться в валютные депозиты. В условиях, когда курс полностью зависит от НБУ, тогда Нацбанк просто обязан обнародовать свою политику по поводу того, как и в какие сроки он будет менять курс. По его словам, когда будет ясно известно, что в течение года курс доллара, например, изменится на 5% или 7%, тогда все процентные ставки по депозитам в гривне, если они покрывают эту девальвацию, будут приемлемыми для населения. В таком случае люди продолжат сдерживать срочные депозиты в гривне в таком случае.

"Если люди не знают, что будет делать Нацбанк, тогда они вынуждены вкладываться в валюту. Потому что уже интересует не доходность депозита, а сохранение стоимости денег. Проблема именно в этом. Пока не будет прозрачной курсовой политики от Нацбанка, люди будут выбирать валютные депозиты просто для того, чтобы сохранить деньги", – считает Кушнирук.

Феликс Аронович, партнер юридической компании Syrota, Dzis, Melnyk & Partes, говорит, что свежие тенденции свидетельствуют о росте интереса населения к валютным депозитам. При этом девальвация гривни и ускорение инфляции усиливают эту тенденцию и в то же время снижают популярность вкладов в национальной валюте.

Снижение депозитных ставок точно не способствует улучшению ситуации. По словам финансистов, украинцы стали все больше переходить на валютные депозиты, когда время их гривневых аналогов доходит до конца. Таким образом, украинцы пытаются застраховать собственные сохранения по крайней мере от инфляции. Феликс Аронович Партнер юридической компании Syrota, Dzis, Melnyk & Partes

Он добавляет, что гривна продолжает ослабевать. В то же время усиливаются девальвационные прогнозы бизнеса. По данным Национального банка Украины, среднее значение обменного курса, которого ожидают респонденты через следующие 12 месяцев, составляет 41,61 грн/$. В прошлом квартале данный показатель был на уровне 40,44 грн/$.

При этом, по наблюдениям эксперта, гривневые депозиты открывают на короткие сроки максимум и 3 месяца, а валютные – на более длительные, 6-12 месяцев.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса банка "Глобус", говорит, что гривневые вклады до сих пор доминируют на рынке. Тренд к постепенному уменьшению вкладов в валюте наблюдается уже больше года, ведь ставки по ним также существенно снизились – почти в 2 раза.

"В целом потенциальные клиенты сейчас находятся в состоянии ожидания, наблюдая за курсовыми перипетиями на валютном рынке. Однако все же с начала года прирост новых вкладчиков, хоть и сократился, но не остановился (за 2 месяца прирост составляет до 1%). В настоящее время депозитный сегмент находится на "плато", ведь количество вкладчиков не сокращается (одной из причин высокий "чистый" доход по вкладам, который вдвое перекрывает прибыль вкладов в иностранной валюте составляет до 5%)", — отметил Замотаев.

Что будет с депозитарным рынком дальше

Текущие показатели средних ставок по долларовым вкладам не превышают 1,5% годовых , а средние ставки по вкладам в евро колеблются от 1,1% до 1,3% годовых. Также не следует забывать, что с полученных процентов нужно будет заплатить налоги.

По мнению экспертов даже при таких низких ставках будет происходить рост количества валютных депозитов — люди чаще будут задумываться о накоплении сбережений в валюте. И это неудивительно, ведь украинцы живут в "подвешенном состоянии" как в социальном, так и экономическом планах. Именно поэтому каждый ищет пути страхования собственных средств от рисков стремительной девальвации нацвалюты.

Дмитрий Замотаев, говорит, что вкладчики используют валютные депозиты почти как "ящик" или "сейф" для безопасного хранения состояния. Ведь прибыль по ним сейчас не значительна и вряд ли в ближайшие несколько месяцев она существенно изменится.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты

По данным НБУ

В Райффайзен Банке считают, что в корпоративном сегменте тенденция роста валютных депозитов может сохраниться в ожидании улучшения инвестиционного климата, увеличения объемов экспортно-импортных операций и возможности выплаты дивидендов.

А вот в розничном сегменте дальнейшие тенденции зависят от многих факторов – уровня инфляции, величины процентных ставок по депозитам в гривне, динамики курса иностранной валюты.

Повлияет ли рост курса доллара на популярность валютных депозитов

Ставки по валютным вкладам в Украине довольно низкие, что на первый взгляд очень слабый стимул к открытию срочных депозитов. Впрочем, украинцы воспринимают иностранную валюту прежде всего как инструмент защиты от девальвационных рисков, а не как инвестиционный инструмент, который может приносить пассивный доход. При этом многие предпочитают пользоваться валютными наличными.

"Не думаю, что стоит ожидать ощутимого роста объема депозитов населения в иностранной валюте. Украинцы традиционно предпочитают формировать валютные сбережения в наличной форме. А вот тренд на рост гривневых срочных вкладов, думаю, вполне может восстановиться", – комментирует Компанец.

Эксперты отмечают, что в конце весны этого года на валютном рынке произошли знаковые события. Национальный банк продал более 1,09 млрд долларов. для удовлетворения спроса населения на валюту Последний раз такую немалую сумму Нацбанк продавал в начале октября 2023 года. Тогда это было обусловлено отменой режима фиксированного курса доллара. Так что потенциально банки имеют поле для аккумуляции находящейся на руках у населения валюты.