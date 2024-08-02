Валютні депозити знову в тренді? Що відбувається на ринку та чого очікувати від дохідності вкладів

За червень депозитний портфель фізосіб виріс на 25 млрд грн, а в корпоративному секторі – на понад 13 млрд грн. Попри те, що на ринку досі домінують гривневі депозити, українці частіше почали розміщувати вклади у валюті. Delo розбиралося, чи дійсно можна говорити про зростання попиту на валютні депозити та що буде з депозитним ринком далі.

Обсяг коштів населення та бізнесу в банках у ІІ кварталі значно зріс і банки очікують на його подальше зростання в наступному кварталі. Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування. За даними НБУ фінустанови очікують протягом ІІІ кварталу подальшого зростання обсягу коштів населення та бізнесу. При цьому опитані регулятором банки очікують подальшого зниження вартості депозитів для домогосподарств та юридичних осіб.

Статистика дійсно говорить про те, що протягом червня українці збільшили заощадження на своїх депозитних рахунках. Так, депозитний портфель виріс на 25 млрд грн (2,2%) і складає 1,142 трлн грн загалом по банківській системі, у травні ця цифра складала 1,117 трлн грн. Зросли також і депозити у корпоративному секторі – на понад 13 млрд (до 1,366 трлн грн) .

Попри те, що більшу частину коштів українці розміщували на гривневих депозитах, вклади фізосіб у валюті зросли на понад 3,5 млрд грн в еквіваленті (+0,9% у порівнянні з підсумком травня). Якщо порівнювати показники з червнем 2023 року, то зростання буде ще більшим – 5% (з 367,2 млрд грн у червні 2023, до 385,7 млрд грн у червні 2024).

Зросли також і показники в корпоративному секторі. Порівнюючи з травнем у червні корпоративний сектор мав у валютних депозитах на 0,4% більше – 421 млрд грн в еквіваленті. У порівнянні з 2023 роком зростання відбулося на 15,7%.

Цікаво, що зростання обсягів вкладів відбувається попри те, що ставки за новими депозитами у національній валюті для корпоративного сектору знизились на 0,1 в.п. м/м — до 6,9% річних , а для населення — на 0,3 в.п. — до 8% річних .

При цьому базова інфляція у червні становила 5%, а за оновленим прогнозом Нацбанку до кінця року вона зросте до 8,5%, що буде більше, ніж поточні ставки за депозитами.

Опитані редакцією експерти та банкіри вважають, що висока інфляція та девальвація гривні – одна з причин, чому українці частіше почали обирати валютні депозити.

Чи дійсно українці почали нести більше валюти у банки

Поки що Нацбанк оприлюднив лише оперативні дані по депозитах і пізніше ці цифри можуть коригуватися. Але зараз вже можна прослідкувати певні тренди й тенденції.

Експерти говорять, що про збільшення попиту на валютні депозити серед фізосіб поки рано говорити. Здебільшого зростання обсягу валютних вкладів у гривневому еквіваленті пояснюється зростанням курсу долара. Тобто якщо раніше 100 доларів на депозитному рахунку складали біля 3800 грн, то зараз - 4100 грн. Але у той же час є чимале зростання по депозитах саме серед корпоративних клієнтів.

Динаміка офіційного курсу гривні до длару та євро

За даними НБУ

Райффайзен Банк у коментарі зазначив, що по корпоративних клієнтах протягом півріччя помітно зросли обсяги валютних пасивів. Приріст становив майже 30% від початку року.

За даними банку, якщо казати про клієнтів роздрібного бізнесу, то останні два місяці валютні депозити сегмента бізнес-банкінгу (ФОПи, мікробізнес) навпаки зменшуються. Водночас залишки на валютних депозитах клієнтів – фізичних осіб зростають як у доларах, так і в євро.

Корпоративні клієнти з різних причин обирають валютні депозити для цілей довгострокового акумулювання коштів:

сезонне накопичення аграріями виручки перед початком нового сезону та хеджування валютних ризиків;

акумулюванні експортної виручки для розрахунків з іноземними контрагентами;



накопичення для майбутніх інвестиційних проєктів.



Аліна Компанець, директорка з маркетингу Unex Bank, вважає, що збільшення портфеля валютних депозитів населення у червні не є драматичним. Справедливіше називати його корекцією. Зростання показника у гривневому еквіваленті здебільшого викликане подорожчанням долара. Якщо дивитися на залишки коштів в доларовому еквіваленті, зростання портфеля валютних вкладів протягом червня становить близько $78 млн.

Протягом вже багатьох років абсолютний показник валютного депозитного портфеля населення у доларовому еквіваленті залишається майже незмінним. Також, найбільше у червні зростали валютні залишки коштів населення на рахунках на вимогу. Що свідчить насамперед про збільшення попиту на придбання безготівкової іноземної валюти у застосунках банків в межах ліміту 50 тис. грн на місяць Аліна Компанець Директорка з маркетингу Unex Bank

Натомість економіст Борис Кушнірук зауважив, що саме невизначена ситуація з курсом породжує ситуацію, коли люди починають вкладатися у валютні депозити. В умовах, коли курс повністю залежить від НБУ, тоді Нацбанк просто зобов'язаний оприлюднити свою політику щодо того, як і в які строки він буде змінювати курс. За його словами, коли буде чітко відомо, що протягом року курс долара, наприклад, зміниться на 5% чи 7%, тоді всі процентні ставки по депозитам у гривні, якщо вони покривають цю девальвацію, будуть прийнятними для населення. У такому випадку люди продовжать тримати строкові депозити у гривні в такому випадку.

"Якщо люди не знають, що робитиме Нацбанк, тоді вони змушені вкладатися у валюту. Бо тоді вже цікавить не дохідність депозиту, а збереження вартості грошей. Проблема саме в цьому. Поки не буде прозорої курсової політики від Нацбанку, люди будуть обирати валютні депозити просто для того, аби зберегти гроші", – вважає Кушнірук.

Фелікс Аронович, партнер юридичної компанії Syrota, Dzis, Melnyk & Partes, говорить, що свіжі тенденції свідчать про зростання інтересу населення до валютних депозитів. При цьому девальвація гривні й прискорення інфляції підсилюють цю тенденцію і у той же час знижують популярність вкладів у національній валюті.

Зниження депозитних ставок точно не сприяє поліпшенню ситуації. За словами фінансистів, українці стали все більше переходити на валютні депозити, коли час їх гривневих аналогів доходить до кінця. Таким чином українці намагаються застрахувати власні збереження принаймні від інфляції Фелікс Аронович Партнер юридичної компанії Syrota, Dzis, Melnyk & Partes

Він додає, що гривня продовжує слабшати. Водночас посилюються девальваційні прогнози бізнесу. За даними Національного банку України, середнє значення обмінного курсу, на яке очікують респонденти через наступні 12 місяців, складає 41,61 грн/$. В минулому кварталі даний показник був на рівні 40,44 грн/$.

При цьому, за спостереженнями експерта, гривневі депозити відкривають на короткі терміни, максимум та 3 місяці, а валютні – на більш тривалі, 6-12 місяців.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Глобус", говорить, що гривневі вклади досі домінують на ринку. Тренд до поступового зменшення вкладів у валюті спостерігається вже понад рік, адже ставки за ними також суттєво знизилися – майже в 2 рази.

"Загалом потенційні клієнти зараз перебувають в стані очікування, спостерігаючи за курсовими перипетіями на валютному ринку. Однак все ж таки з початку року приріст нових вкладників, хоч і скоротився, але не зупинився (за 2 місяці приріст складає до 1%). Наразі депозитний сегмент перебуває на "плато", адже кількість вкладників не скорочується (однією з причин є високий "чистий" дохід за вкладами, який вдвічі перекриває прибуток вкладів в іноземній валюті складає до 5%)", – зауважив Замотаєв.

Що буде з депозитарним ринком далі

Поточні показники середніх ставок за доларовими вкладами не перевищують 1,5% річних , а середні ставки за вкладами в євро коливаються від 1,1% до 1,3% річних. Також не треба забувати, що з отриманих відсотків треба буде заплатити податки.

На думку експертів навіть за таких низьких ставок відбуватиметься зростання кількості валютних депозитів - люди частіше задумуватимуться про накопиченнц заощаджень у валюті. І це не дивно, адже українці живуть у "підвішеному стані" як у соціальному, так і у економічному планах. Саме тому кожен шукає шляхи страхування власних коштів від ризиків стрімкої девальвація нацвалюти.

Дмитро Замотаєв, говорить, що вкладники використовують валютні депозити майже як "скриньку" чи "сейф" для безпечного зберігання статків. Адже прибуток за ними зараз не є значним і навряд чи у найближчі кілька місяців він істотно зміниться.

Операції фізосіб з купівлі/продажу іноземної валюти

За даними НБУ

У Райффайзен Банку вважають, що в корпоративному сегменті тенденція зростання валютних депозитів може зберегтися в очікуванні покращення інвестиційного клімату, збільшення обсягів експортно-імпортних операцій та можливості виплати дивідендів

А от в роздрібному сегменті подальші тенденції залежать від багатьох чинників – рівня інфляції, величини відсоткових ставок по депозитах у гривні, динаміки курсу іноземної валюти тощо.

Чи вплине зростання курсу долара на популярність валютних депозитів

Ставки за валютними вкладами в Україні доволі низькі, що на перший погляд є дуже слабким стимулом до відкриття строкових депозитів. Втім українці сприймають іноземну валюту насамперед як інструмент захисту від девальваційних ризиків, а не як інвестиційний інструмент, що може приносити пасивний дохід. При цьому багато хто воліє користуватися валютною готівкою.

"Не думаю, що варто чекати на відчутне зростання обсягу депозитів населення в іноземній валюті. Українці традиційно воліють формувати валютні заощадження у готівковій формі. А от тренд на зростання гривневих строкових вкладів, думаю, цілком може відновитися", – коментує Компанець.

Експерти відмічають, що наприкінці весни поточного року на валютному ринку сталися знакові події. Національний банк продав понад 1,09 млрд дол. для задоволення попиту населення на валюту. Востаннє таку чималу суму Нацбанк продавав на початку жовтня 2023 року. Тоді це було зумовлено скасуванням режиму фіксованого курсу долара. Тож потенційно банки мають поле для акумуляції валюти, що перебуває на руках у населення.