Валютный штиль затягивается. Куда будет двигаться курс гривны в июле

Избыточное предложение наличной валюты и постоянная подпитка резервов Нацбанка финансированием из-за рубежа позволит курсу в июле удержаться в диапазоне от 36,6 до 37,5 грн/долл.

Наличный курс гривны вошел в июль, вплотную приблизившись к официальному курсу. Текущие котировки находятся в диапазоне от 36,8 до 37,4 грн/долл. Финансовые эксперты считают, что июль станет еще одним расслабленным месяцем: курс так и будет топтаться у отметки в 37 грн/долл. с незначительными колебаниями.

Границы между курсами почти стерлись

В целом, если оценить картину на наличном рынке со стороны, то можно заметить, что там давно нет сколь-либо ощутимого перекоса в сторону спроса. На момент публикации этого материала НБУ еще не обнародовал рыночную статистику за июнь. Но в мае отрицательное сальдо по операциям физлиц с наличной валютой оказалось наименьшим с августа 2022 года и составило всего 140 млн долл. И есть такое ощущение, что в июне ситуация в наличном сегменте выровнялась еще больше.

В частности, об этом свидетельствует тот факт, что с 1 июля Нацбанк немного ослабил регуляторные тиски на наличном рынке. НБУ позволил небанковским финансовым учреждениям снимать без ограничений по сумме национальную и иностранную валюту с их счетов в банках для подкрепления наличными касс или касс обособленных подразделений.

Это косвенно говорит о том, что нехватки наличной валюты сейчас нет. И ее предложение вполне удовлетворяет спрос со стороны населения.

Валютный рынок выглядит достаточно уверенно. Ситуация остается стабильной, поскольку НБУ пока не предпринимает активных шагов по либерализации, а западные партнеры предоставляют гранты и кредиты. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Еще один примечательный факт: наличный курс практически полностью вошел в унисон с карточным курсом. То есть, с тем, который банки устанавливают для конвертации по платежным картам. Его диапазон составляет в среднем от 36,6 до 37,7 грн/долл. Если сравнить ситуацию с летом 2022 года (после решения НБУ снизить официальный курс гривны на 25%), то тогда карточный курс был на 3-5 грн. "выгоднее" наличного. При этом в банках и обменных пунктах наблюдался дефицит долларов и евро, чего сейчас точно нет.

Разница между наличным и карточным курсом

Июль 2022 года Июль 2023 года Наличный курс 39,8-41,2 грн/долл. 36,8-38 грн/долл. Карточный курс 36,8-38 грн/долл. 36,6-37,7 грн/долл.

Сближение курсов свидетельствует еще и о том, что конвертационные депозиты (покупка безналичной валюты по карточному курсу с ее последующим размещением на банковском вкладе), которые запускались как раз для того, чтобы сбить давление с рынка и подпитать его наличной валютой, теряют свою востребованность.

До осени сюрпризов не будет

На безналичном рынке тоже в целом стабильность. Хотя межбанк без помощи Нацбанка не вытягивает. Объем интервенций НБУ в июне составил 1,85 млрд долл. Это, к слову, на 150 млн долл. меньше, чем в мае, и в 1,7 раза меньше, чем в декабре 2022 года, который стал пиковым месяцем по объему интервенций НБУ.

Валютные интервенции Национального банка

Данные НБУ

В любом случае, переживать за способность Нацбанка балансировать безналичный сегмент рынка пока что явно не стоит. Международные резервы НБУ на пиковых значениях (на 1 июня их объем превышал 37 млрд долл.), а международная помощь не дает им сильно похудеть. Ну и в целом, стабильный (ритмичный) приток финансирования из-за рубежа позитивно влияет на валютный рынок.

Появилась информация о новой 3-летней программе финансирования на 3 млрд долл. от Великобритании. Также будут выделены 1,5 млрд евро ЕС (5-й транш из финансового пакета на 18 млрд евро на 2023 год), 1,3 млрд долл. от США на модернизацию объектов критической инфраструктуры. Кроме того, Евросоюз озвучил план по предоставлению 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. По прогнозам, этой суммы хватит на покрытие до 45% расходов госбюджета Украины за этот период. Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Вдобавок к этому экономика продолжает приспосабливаться к затянувшейся войне. По данным Госстата, экспорт за январь-апрель составил 13,3 млрд долл. (хотя это на 20% меньше аналогичного периода 2022 года). Аграрии завершили посевную, площадь засеянных земель на 3% превысила ожидания.

"Ключевые негативные факторы по-прежнему кроются в сокращении экспортных поступлений из-за блокировки портов и падения экспорта в соседние европейские страны. Сохраняется негативная тенденция по сокращению IТ-выручки", – комментирует Андрей Шевчишин.

Впрочем, если эти тенденции и будут влиять на валютный рынок, то это проявится ближе к осени. А пока – затишье продолжается.