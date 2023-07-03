- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
Валютный штиль затягивается. Куда будет двигаться курс гривны в июле
Избыточное предложение наличной валюты и постоянная подпитка резервов Нацбанка финансированием из-за рубежа позволит курсу в июле удержаться в диапазоне от 36,6 до 37,5 грн/долл.
Наличный курс гривны вошел в июль, вплотную приблизившись к официальному курсу. Текущие котировки находятся в диапазоне от 36,8 до 37,4 грн/долл. Финансовые эксперты считают, что июль станет еще одним расслабленным месяцем: курс так и будет топтаться у отметки в 37 грн/долл. с незначительными колебаниями.
Границы между курсами почти стерлись
В целом, если оценить картину на наличном рынке со стороны, то можно заметить, что там давно нет сколь-либо ощутимого перекоса в сторону спроса. На момент публикации этого материала НБУ еще не обнародовал рыночную статистику за июнь. Но в мае отрицательное сальдо по операциям физлиц с наличной валютой оказалось наименьшим с августа 2022 года и составило всего 140 млн долл. И есть такое ощущение, что в июне ситуация в наличном сегменте выровнялась еще больше.
В частности, об этом свидетельствует тот факт, что с 1 июля Нацбанк немного ослабил регуляторные тиски на наличном рынке. НБУ позволил небанковским финансовым учреждениям снимать без ограничений по сумме национальную и иностранную валюту с их счетов в банках для подкрепления наличными касс или касс обособленных подразделений.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Это косвенно говорит о том, что нехватки наличной валюты сейчас нет. И ее предложение вполне удовлетворяет спрос со стороны населения.
Еще один примечательный факт: наличный курс практически полностью вошел в унисон с карточным курсом. То есть, с тем, который банки устанавливают для конвертации по платежным картам. Его диапазон составляет в среднем от 36,6 до 37,7 грн/долл. Если сравнить ситуацию с летом 2022 года (после решения НБУ снизить официальный курс гривны на 25%), то тогда карточный курс был на 3-5 грн. "выгоднее" наличного. При этом в банках и обменных пунктах наблюдался дефицит долларов и евро, чего сейчас точно нет.
Разница между наличным и карточным курсом
|Июль 2022 года
|Июль 2023 года
|Наличный курс
|39,8-41,2 грн/долл.
|36,8-38 грн/долл.
|Карточный курс
|36,8-38 грн/долл.
|36,6-37,7 грн/долл.
Сближение курсов свидетельствует еще и о том, что конвертационные депозиты (покупка безналичной валюты по карточному курсу с ее последующим размещением на банковском вкладе), которые запускались как раз для того, чтобы сбить давление с рынка и подпитать его наличной валютой, теряют свою востребованность.
До осени сюрпризов не будет
На безналичном рынке тоже в целом стабильность. Хотя межбанк без помощи Нацбанка не вытягивает. Объем интервенций НБУ в июне составил 1,85 млрд долл. Это, к слову, на 150 млн долл. меньше, чем в мае, и в 1,7 раза меньше, чем в декабре 2022 года, который стал пиковым месяцем по объему интервенций НБУ.
Валютные интервенции Национального банка
В любом случае, переживать за способность Нацбанка балансировать безналичный сегмент рынка пока что явно не стоит. Международные резервы НБУ на пиковых значениях (на 1 июня их объем превышал 37 млрд долл.), а международная помощь не дает им сильно похудеть. Ну и в целом, стабильный (ритмичный) приток финансирования из-за рубежа позитивно влияет на валютный рынок.
Вдобавок к этому экономика продолжает приспосабливаться к затянувшейся войне. По данным Госстата, экспорт за январь-апрель составил 13,3 млрд долл. (хотя это на 20% меньше аналогичного периода 2022 года). Аграрии завершили посевную, площадь засеянных земель на 3% превысила ожидания.
"Ключевые негативные факторы по-прежнему кроются в сокращении экспортных поступлений из-за блокировки портов и падения экспорта в соседние европейские страны. Сохраняется негативная тенденция по сокращению IТ-выручки", – комментирует Андрей Шевчишин.
Впрочем, если эти тенденции и будут влиять на валютный рынок, то это проявится ближе к осени. А пока – затишье продолжается.
"Возможные курсовые изменения будут в рамках 37-38 грн/долл. и 40-41,5 грн/евро. Правда, курс все же будет тяготеть к нижней отметке коридора (37 грн/долл.) с возможным периодическим сближением наличного курса с официальным", – резюмирует Тарас Лесовой.