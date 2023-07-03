Валютний штиль затягується. Куди буде рухатись курс гривні в липні

Надмірна пропозиція готівкової валюти та постійне підживлення резервів Нацбанку фінансуванням з-за кордону дозволить курсу в липні утриматися в діапазоні від 36,6 до 37,5 грн/дол.

Готівковий курс гривні увійшов у липень, впритул наблизившись до офіційного курсу. Поточні котирування знаходяться в діапазоні від 36,8 до 37,4 грн/дол. Фінансові експерти вважають, що липень стане ще одним розслабленим місяцем: курс так і тупцюватиме біля позначки 37 грн/дол. з незначними коливаннями.

Межі між курсами майже стерлися

В цілому, якщо оцінити картину на готівковому ринку зі сторони, то можна помітити, що там давно немає відчутного перекосу в бік попиту. На момент опублікування цього матеріалу НБУ ще не оприлюднив ринкову статистику за червень. Але в травні негативне сальдо за операціями фізосіб з готівковою валютою виявилося найменшим із серпня 2022 року і становило всього 140 млн дол. І є таке відчуття, що у червні ситуація у готівковому сегменті вирівнялася ще більше.

Зокрема, про це свідчить той факт, що з 1 липня Нацбанк трохи послабив регуляторний тиск на готівковому ринку. НБУ дозволив небанківським фінансовим установам знімати без обмежень за сумою національну та іноземну валюту з їх рахунків у банках для підкріплення готівкою кас чи кас відокремлених підрозділів.

Це побічно свідчить про те, що нестачі готівкової валюти зараз немає. Її пропозиція цілком задовольняє попит із боку населення.

Валютний ринок виглядає доволі впевнено. Ситуація залишається стабільною, оскільки НБУ поки що не робить активних кроків щодо лібералізації, а західні партнери надають гранти та кредити. Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Ще один примітний факт: готівковий курс рухається практично в унісон з картковим курсом. Тобто з тим, що банки встановлюють для конвертації за платіжними картками. Його діапазон становить у середньому від 36,6 до 37,7 грн/дол. Якщо порівняти ситуацію з тією, що була влітку 2022 року (після рішення НБУ знизити офіційний курс гривні на 25%), тоді картковий курс був на 3-5 грн. "вигідніше" готівкового. При цьому в банках та обмінних пунктах спостерігався дефіцит доларів та євро, чого зараз точно немає.

Різниця між готівковим та картковим курсом

Липень 2022 року Липень 2023 року Готівковий курс 39,8-41,2 грн/дол. 36,8-38 грн/дол. Картковий курс 36,8-38 грн/дол. 36,6-37,7 грн/дол.

Зближення курсів свідчить ще й про те, що конвертаційні депозити (купівля безготівкової валюти за картковим курсом з її подальшим розміщенням на банківському вкладі), які запускалися саме для того, щоб зняти тиск з ринку та підживити його готівкою, втрачають свою затребуваність.

До осені сюрпризів не буде

На безготівковому ринку теж загалом стабільність. Хоча міжбанк без допомоги Нацбанку не витягує. Обсяг інтервенцій НБУ у червні становив 1,85 млрд дол. Це, до речі, на 150 млн дол. менше, ніж у травні, і в 1,7 раза менше, ніж у грудні 2022 року, який став піковим місяцем за обсягом інтервенцій НБУ

Валютні інтервенції Національного банку

Дані НБУ

У будь-якому випадку переживати за спроможність Нацбанку балансувати безготівковий сегмент ринку поки що явно не варто. Міжнародні резерви НБУ на пікових значеннях (на 1 червня їх обсяг перевищував 37 млрд дол.), а міжнародна допомога не дає їм сильно схуднути. Ну і загалом, стабільний (ритмічний) приплив фінансування з-за кордону позитивно впливає на валютний ринок.

З'явилася інформація про нову 3-річну програму фінансування на 3 млрд дол. від Великобританії. Також буде виділено 1,5 млрд євро з боку ЄС (5-й транш із фінансового пакета на 18 млрд євро на 2023 рік), 1,3 млрд дол. від США на модернізацію об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, Євросоюз озвучив план надання 50 млрд євро протягом 2024-2027 років. За прогнозами цієї суми вистачить на покриття до 45% видатків держбюджету України за цей період. Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

На додачу до цього економіка продовжує пристосовуватися до тривалої війни. За даними Держстату, експорт за січень-квітень склав 13,3 млрд дол. (хоча це на 20% менше за аналогічний період 2022 року). Аграрії завершили посівну, площа засіяних земель на 3% перевищила очікування.

"Ключові негативні фактори, як і раніше, криються у скороченні експортних надходжень через блокування портів і падіння експорту в сусідні європейські країни. Зберігається негативна тенденція щодо скорочення ІТ-виручки", – коментує Андрій Шевчишин.

Втім, якщо ці тенденції і впливатимуть на валютний ринок, то це виявиться ближче до осені. А поки що – затишшя триває.