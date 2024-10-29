Фонд UMAEF выделит $50 млн на поддержку бизнесов Украины и Молдовы

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) объявил о запуске новой программы прямых инвестиций в сумме 50 миллионов долларов, направленной на поддержку малых и средних предприятий (МСП) в Украине и Молдове.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Отмечается, что эта инициатива является весомым вкладом в расширение возможностей местных бизнесов путем предоставления необходимого для роста капитала, внедрения инноваций и содействия долгосрочной экономической устойчивости обеих стран.

Программа нацелена на малые и средние предприятия с годовым оборотом не менее 5 миллионов долларов и показателем EBITDA не менее 0,5 миллиона долларов.

Что предполагает программа инвестиций

Согласно сообщению UMAEF, программа предусматривает финансирование в размере от 1 до 3 миллионов долларов, которое будет направляться на различные потребности МСП в обеих странах. В Украине эти средства помогут бизнесу справиться с вызванными войной серьезными трудностями, реализовать новые перспективы и уложиться в собственный рост. В Молдове они обеспечат предприятия долгосрочным капиталом для масштабирования и укрепления рыночных позиций.

Программа прямых инвестиций в МСП будет предусматривать как акционерный, так и квазикапитал, таким образом, давая возможность МСП выбирать тот тип финансирования, который наилучшим образом будет способствовать реализации их стратегических целей.

Благодаря инициативе UMAEF будут созданы новые рабочие места, которые критически важны для восстановления экономического положения в Украине и поддержания экономической стабильности в Молдове. В частности, программа нацелена на привлечение дополнительных иностранных и национальных инвестиций, формирование положительного цикла роста и содействие устойчивому развитию за счет приоритетизации предприятий, придерживающихся принципов экологичности, социальной ответственности и эффективного управления (ESG).

Также сообщается, что, кроме финансовой поддержки, UMAEF будет делиться с МСП знаниями и опытом, чтобы помочь этим предприятиям повысить свой функциональный потенциал, усовершенствовать процессы стратегического планирования и управления.

О UMAEF

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund – это первый в Украине и Молдове региональный фонд прямых инвестиций с капиталом 285 миллионов долларов и более чем 29-летним успешным опытом инвестирования в малые и средние предприятия.

UMAEF финансируется правительством США через Агентство США по международному развитию (USAID).

С момента своего основания UMAEF инвестировал более 190 миллионов долларов в 143 компании из более 27 000 работников, что позволило привлечь 2,4 миллиарда долларов в предприятия Украины и Молдовы.

Напомним, недавно стартапы-победители грантовой программы от UMAEF получили 350 тысяч долларов финансирования. Эти средства будут способствовать реализации инновационных идей и поддержат украинскую стартап-экосистему.