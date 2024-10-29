Фонд UMAEF виділить $50 млн на підтримку бізнесів України та Молдови

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) оголосив про запуск нової програми прямих інвестицій на суму 50 мільйонів доларів, спрямованої на підтримку малих та середніх підприємств (МСП) в Україні та Молдові.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Зазначається, що ця ініціатива є вагомим внеском у розширення можливостей місцевих бізнесів шляхом надання необхідного для їх зростання капіталу, впровадження інновацій та сприяння довгостроковій економічній стійкості обох країн.

Програма націлена на малі та середні підприємства з річним оборотом не менше 5 мільйонів доларів та показником EBITDA щонайменше 0,5 мільйона доларів.

Що передбачає програма інвестицій

Згідно з повідомленням UMAEF, програмою передбачене фінансування у розмірі від 1 до 3 мільйонів доларів, яке спрямовуватиметься на різні потреби МСП в обох країнах. В Україні ці кошти допоможуть бізнесу подолати викликані війною серйозні труднощі, реалізувати нові перспективи та вкластися у власне зростання. У Молдові ж вони забезпечать підприємства довгостроковим капіталом для масштабування та зміцнення ринкових позицій.

Програма прямих інвестицій в МСП передбачатиме як акціонерний, так і квазікапітал, таким чином даючи можливість МСП вибирати той тип фінансування, котрий якнайкраще сприятиме реалізації їхніх стратегічних цілей.

Завдяки ініціативі UMAEF будуть створені нові робочі місця, які є критично важливими для відновлення економічного становища в Україні та підтримки економічної стабільності в Молдові. Зокрема, програма націлена на залучення додаткових іноземних та національних інвестицій, формування позитивного циклу зростання та сприяння сталому розвитку за рахунок пріоритезації підприємств, які дотримуються принципів екологічності, соціальної відповідальності й ефективного управління (ESG).

Також повідомляється, що окрім фінансової підтримки UMAEF ділитиметься з МСП знаннями та досвідом, щоб допомогти цим підприємствам підвищити свій функціональний потенціал, вдосконалити процеси стратегічного планування та управління.

Про UMAEF

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund – це перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з капіталом 285 мільйонів доларів й більш ніж 29-річним успішним досвідом інвестування в малі та середні підприємства.

UMAEF фінансується урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

З моменту свого заснування UMAEF інвестував понад 190 мільйонів доларів у 143 компанії з понад 27 000 працівників, що дозволило залучити 2,4 мільярда доларів у підприємства України та Молдови.

Нагадаємо, нещодавно стартапи-переможці грантової програми від UMAEF отримали 350 тисяч доларів фінансування. Ці кошти сприятимуть реалізації інноваційних ідей та підтримають українську стартап-екосистему.