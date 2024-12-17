Содействие развитию МСБ: Activitis и VisionFund Ukraine подписали меморандум о сотрудничестве

16 декабря в пресс-центре Укринформ состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между финансовой компанией Activitis и VisionFund Ukraine. Документ закрепляет общие цели – улучшение доступа микро-, малого и среднего бизнеса к финансовым услугам.

Об этом сообщает корреспондент Delo.ua.

Так, сотрудничество между компаниями Activitis и VisionFund Ukraine предполагает:

Улучшение доступа микро-, малого и среднего бизнеса в Украину к финансированию. Разработка программы для поддержки новых и действующих франчайзинговых бизнесов. Продвижение инициатив в небанковском секторе для создания прозрачных правил и улучшения бизнес-этики, в частности:

внедрение международных стандартов для повышения доверия инвесторов и усовершенствования регуляторной среды;

привлечение инвестиций и донорской помощи для расширения финансирования и создания новых возможностей для малого и среднего бизнеса.

Организаторы мероприятия отметили, что партнерство между Activitis и VisionFund Ukraine является важным шагом на пути к экономическому восстановлению Украины, ведь сотрудничество будет способствовать созданию новых рабочих мест, укреплению локальной экономики и привлечению дополнительного финансирования для малых предприятий, имеющих ограниченный доступ к банковским услугам.

Спикеры добавили, что сумма кредита для предпринимателей может составить до 2 млн. грн.

Представители компаний подробно рассказали в чем уникальность сотрудничества, в частности это:

усилия направлены на поддержку сегментов, имеющих потенциал стать драйверами экономического роста, но в настоящее время испытывают нехватку финансирования. Примером такого решения является разработка совместной программы Activitis и VisionFund Ukraine по финансированию франшиз;

объединение глобального опыта VisionFund Ukraine с локальной экспертизой Activitis поможет создать инновационные финансовые продукты, адаптированные к потребностям украинских предпринимателей и расширению финансовой инклюзии.

Это также первый пример коллаборации украинской финансовой компаний Activitis и международной компании VisionFund Ukraine, которая откроет новые горизонты для украинского финансового рынка благодаря обмену международным и местным опытом.

СЕО Activitis Павел Матияш добавил, что среди ключевых приоритетов – разработка цифровых финансовых решений, внедрение встроенного и смешанного финансирования для предпринимателей, а также содействие развитию финансовой грамотности.

Развитие запланированной программы финансирования франшиз

Спикеры мероприятия рассказали о сотрудничестве по развитию программы финансирования франшиз, в частности:

программа Activitis и VisionFund Ukraine создана для начинающих или действующих предпринимателей, которые хотят запустить или масштабировать бизнес по франшизе. Это кредитное решение, позволяющее получить финансирование на запуск нового франчайзингового объекта по предварительно проанализированной и верифицированной Activitis и VisionFund Ukraine моделью франшизы;

франшиза – это самый безопасный способ создания бизнеса, так как франчайзер обеспечивает сформированную и проверенную бизнес-модель;

преимущество будет предоставляться системным франшизам, имеющим сформированную команду сопровождения франчайзи и четкую стратегию развития. Ограничений по сферам франшизы не планируется, это может быть ритейл, HoReCa, медицина, область услуг;

одним из препятствий для стабильного развития франчайзинга является недостаточный уровень финансирования. Предприниматели вынуждены полагаться на собственные ограниченные сбережения, что снижает темпы развития;

программа направлена на развитие малых предприятий, создание рабочих мест и поддержку местной экономики путем масштабирования успешных бизнес-моделей;

80% заинтересованных во франшизе – это предприниматели с опытом или управленцы, накопившие средства для собственного дела;

значительная часть франчайзи – переселенцы из других регионов, которые ищут возможности для развития собственного бизнеса, а также женщины, стремящиеся начать собственное дело.

Речь идет о кредитах в размере до одного миллиона гривен, которые будет рассматривать VisionFund Ukraine, и до двух миллионов гривен, которые будет рассматривать Activitis.

Справка:

Финтех-компания Activitis, основанная в 2013 году, создает цифровые решения для финансирования микро-, малых и средних предприятий в Украине. Проекты Activitis, в частности eDilo и WEAGRO, разработанные с помощью USAID, стали первыми в Украине онлайн-сервисами, позволяющими бизнесу покупать товары или услуги в рассрочку. Сервисы предоставляют финансирование сразу в день обращения без залога.

Компания "ВИЖИНФАНД ЮКРЕЙН" основана международной корпорацией VisionFund International (США), которая работает более 20 лет в 25 странах и обслуживает 1 миллион предпринимателей, 70% которых женщины. Для экономического восстановления страны VisionFund Ukraine планирует поддержать малый бизнес, особенно в сельской местности, проводить программы финансовой грамотности и развивать с партнерами экосистему финансовой инклюзии.