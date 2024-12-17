Сприяння розвитку МСБ: Activitis та VisionFund Ukraine підписали меморандум про співпрацю

16 грудня у пресцентрі Укрінформ відбулося підписання меморандуму про співпрацю між фінансовою компанією Activitis та VisionFund Ukraine. Документ закріплює спільну мету — покращення доступу мікро-, малого та середнього бізнесу до фінансових послуг.

Про це повідомляє кореспондент Delo.ua.

Так, співпраця між компаніями Activitis та VisionFund Ukraine передбачає:

Покращення доступу мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні до фінансування. Розрбку програми для підтримки нових та діючих франчайзингових бізнесів. Просування ініціатив у небанківському секторі для створення прозорих правил і покращення бізнес-етики, зокрема:

впровадження міжнародних стандартів для підвищення довіри інвесторів та вдосконалення регуляторного середовища;

залучення інвестицій і донорської допомоги для розширення фінансування та створення нових можливостей для малого і середнього бізнесу.

Організатори заходу наголосили, що партнерство між Activitis та VisionFund Ukraine є важливим кроком на шляху до економічного відновлення України, адже співпраця сприятиме створенню нових робочих місць, зміцненню локальної економіки та залученню додаткового фінансування для малих підприємств, які наразі мають обмежений доступ до банківських послуг.

Спікери додали, що сума кредиту для підприємців може становити до 2 млн грн.

Представники компаній детально розповіли в чому унікальність співпраці, зокрема це:

зусилля спрямовані на підтримку сегментів, які мають потенціал стати драйверами економічного зростання, але наразі відчувають нестачу фінансування. Прикладом такого рішення є розробка спільної програми Activitis та VisionFund Ukraine з фінансування франшиз;

об'єднання глобального досвіду VisionFund Ukraine із локальною експертизою Activitis допоможе створювати інноваційні фінансові продукти, адаптовані до потреб українських підприємців та розширенню фінансової інклюзії.

Це також є першим прикладом колаборації українською фінансової компаній Activitis та міжнародної компанії VisionFund Ukraine, що відкриє нові горизонти для українського фінансового ринку завдяки обміну міжнародним та місцевим досвідом.

СЕО Activitis Павло Матіяш додав, що серед ключових пріоритетів – розробка цифрових фінансових рішень, впровадження вбудованого та змішаного фінансування для підприємців, а також сприяння розвитку фінансової грамотності.

Розвиток запланованої програми фінансування франшиз

Спікери заходу розповіли про співпрацю щодо розвитку програми фінансування франшиз, зокрема:

програма Activitis та VisionFund Ukraine створена для починаючих або діючих підприємців, які хочуть запустити або масштабувати бізнес за франшизою. Це кредитне рішення, що надає можливість отримати фінансування на запуск нового франчайзинговго обʼєкту за попередньо проаналізованою та верифікованою Activitis та VisionFund Ukraine моделлю франшизи;

франшиза – це найбезпечнішим способом започаткування бізнесу, тому що франчайзер забезпечує сформовану та перевірену бізнес-модель;

перевага надаватиметься системним франшизам, що мають сформовану команду супроводу франчайзі та чітку стратегію розвитку. Обмежень по сферам франшизи не планується, це може бути рітейл, HoReCa, медицина, сфера послуг;

однією з перешкод для стабільного розвитку франчайзингу є недостатній рівень фінансування. Підприємці змушені покладатися на власні обмежені заощадження, що знижує темпи розвитку;

програма спрямована на розвиток малих підприємств, створення робочих місць та підтримку місцевої економіки шляхом масштабування успішних бізнес-моделей;

80% зацікавлених у франшизі – це підприємці з досвідом або управлінці, які накопичили кошти для власної справи;

значна частина франчайзі – переселенці з інших регіонів, які шукають можливості для розвитку власного бізнесу, а також жінки, що прагнуть започаткувати власну справу.

Йдеться про кредити розміром до одного мільйона гривень, які розглядатиме VisionFund Ukraine, та до двох мільйонів гривень, які розглядатиме Activitis.

Довідка:

Фінтех-компанія Activitis, заснована у 2013 році, створює цифрові рішення для фінансування мікро-, малих та середніх підприємств в Україні. Проєкти Activitis, зокрема eDilo та WEAGRO, розроблені за підтримки USAID, стали першими в Україні онлайн-сервісами, що дозволяють бізнесу купувати товари чи послуги у розстрочку. Сервіси надають фінансування одразу в день звернення без застави.

Компанія "ВІЖИНФАНД ЮКРЕЙН" заснована міжнародною корпорацією VisionFund International (США), яка працює понад 20 років у 25 країнах і обслуговує 1 мільйон підприємців, 70% яких – жінки. Для економічного відновлення країни VisionFund Ukraine планує підтримати малий бізнес, особливо у сільській місцевості, проводити програми з фінансової грамотності та розвивати з партнерами екосистему фінансової інклюзії.